El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 23 de octubre de 2026

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 23 de octubre de 2026 en Asturias cielos nubosos, con alguna bruma o banco de niebla matinal y vespertino en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales y dispersos, más probables en el litoral.

Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en los valles orientales, y máximas en descenso, más acusado en Cordillera y Picos. Viento del oeste, flojo en el interior y moderado a fuerte en el litoral, donde podrían darse rachas muy fuertes durante las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 18.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 a 5 arreciando a suroeste 5 o 6 en el oeste al final. Marejadilla o marejada aumentando fuerte marejada en el oeste al final. Mar de fondo del noroeste de 2 a 4 metros. Aguaceros y tormentas al final.