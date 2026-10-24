El tiempo en Asturias para mañana, domingo, día 24 de octubre de 2026

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 24 de octubre de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto con predominio de nubosidad alta. Temperaturas mínimas en descenso generalizado con probables heladas débiles en cumbres. Temperaturas máximas en ascenso en la Cordillera que será menos acusado en el tercio occidental de la Comunidad, y pocos cambios en el resto. Viento flojo variable en el interior y moderado de componente oeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 19.

En el mar, viento sur 2 a 4 al principio, arreciando a oeste o noroeste 6 a 8, salvo 5 cerca de la costa, por la noche, amainando a 5 a 7 por la mañana y a 4 a 6 al mediodía. Marejada o fuerte marejada, aumentando mar adentro hasta muy gruesa y disminuyendo hasta marejada.