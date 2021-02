Todos los grupos apoyan la propuesta del PP de instar al Gobierno a cumplir con el plazo del pago a proveedores

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha acordado este miércoles por unanimidad de todos los grupos instar al Gobierno a aprobar de manera urgente un plan de respaldo financiero a las empresas asturianas, consistente en el pago inmediato de las facturas pendientes a proveedores, el cumplimiento del plazo de pago a proveedores, establecido por ley en 30 días en el marco de la normativa tributaria, y el establecimiento de aplazamientos voluntarios en todos los pagos tributarios, sin que supongan un coste adicional al contribuyente.

La proposición no de ley ha sido presentada por el PP, cuyo diputado, Pablo González, ha sido el encargado de defender la misma. En su intervención González ha criticado que desde el Gobierno del Principado se ha optado por aplicar "puras medidas arbitrarias las desde el inicio de la pandemia" y con su propuesta lo que se busca es poner "un grano de arena para poder aliviar la situación de algunos sectores que lo están pasando mal".

"Se podría pensar qué menos que la Administración del Principado pague rápido a los proveedores y cumplan la ley, incluso que lo haga más rápido desde el inicio de la pandemia pues no. La Administración paga mas despacio e incumplen la ley", ha dicho González que ha añadido que el periodo medio de demora en el pago desde que se inició la pandemia se incrementó en un 40%

Desde IU, que ha enmendado la propuesta del PP, su portavoz Ángela Vallina, ha indicado que no siendo el Principado una de las administraciones que mas retraso acumulan en el pago a proveedores, lo cierto es que comparten que "lo que abunda no daña" y no está demás que se refuercen los mecanismos que permiten los pagos y puntuales a pequeños y medianos proveedores en un momento en el que esa puntualidad es más necesaria que nunca.

Los socialistas, a través de su diputado Luis Huerga, ha afeado al PP que presente datos "falseados" en su argumentación y ha manifestado que lo que propone la proposición de Ley sometida a votación es lo que establece la legalidad y lo que se está haciendo. Así ha mostrado el apoyo de su grupo a esta propuesta porque "quien la ajusta y arregla es la enmienda de IU".

"Para hablar del retraso en los pagos no parece necesario que hubiese que falsear los datos tomados del Ministerio de Hacienda cogiendo únicamente una parte de los datos para redactar esta proposición de Ley", ha indicado

El diputado de Ciudadanos, Sergio García ha considerado interesante la propuesta del PP y aunque ha mostrado su apoyo a la misma ha recordado que la misma "llega tarde en el tiempo y es contraria a derecho". Así mismo ha incidido en que su grupo ya ha presentado y trabajado con anterioridad en esa dirección sin contar con el apoyo de los 'populares'.

La diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha manifestado que "es total y absolutamente incierto que el ámbito público sea el que mas daño financiero hace a las empresas" y ha recordado que el periodo de pago medio es mucho más elevado por parte de la empresa privada y "nadie dice nada de ello en la Cámara". No obstante la parlamentaria de la formación morada ha indicado apoyan la iniciativa porque su grupo es responsable y por tanto apoya a las pequeñas y medianas empresas que lo están pasando muy mal.

También el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha defendido la necesidad de una mayor agilidad en el pago a proveedores una cuestión que debe darse siempre y mucho más en una situación de pandemia como esta.

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez ha considerado "intolerable que el sector público sea el culpable de la morosidad de pequeñas y medianas empresas". Ha añadido que toda ayuda a las pymes será poca dada la situación que están atravesando.