Tomé acusa al PP de querer importar a Asturias el modelo de vivienda de Ayuso y defender a los "fondos buitre"

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha acusado este martes al PP de Álvaro Queipo de intentar bloquear las enmiendas acordadas al proyecto de ley de Vivienda del Principado para defender los intereses de los "fondos buitre". A su juicio, los populares pretenden trasladar a Asturias el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Esto no va de legalidad o no legalidad. Esto va de que el Partido Popular de Álvaro Queipo opera como el brazo político del rentismo", ha afirmado Tomé en una nota de prensa, en la que ha sostenido que las políticas de vivienda del PP "no están pensadas para la gente trabajadora ni para los jóvenes ni para las familias".

La parlamentaria ha atribuido el intento de frenar la tramitación a motivos políticos y no a problemas de técnica jurídica o legalidad. En este sentido, ha acusado a los populares de actuar al dictado de "multinacionales y fondos buitre como BlackRock".

"El PP de Queipo quiere implementar el proyecto político de Isabel Díaz Ayuso: un modelo indecente que fomenta la desigualdad, donde la cuenta corriente y el código postal determinan los derechos de la ciudadanía", ha manifestado.

Tomé ha defendido que las enmiendas incorporadas al texto permitirían reforzar la lucha contra la especulación inmobiliaria. Según ha explicado, entre las medidas figuran la tipificación del acoso inmobiliario como infracción muy grave, con multas de hasta 240.000 euros, y las sanciones a los alquileres de temporada fraudulentos.

Asimismo, ha destacado la reducción a cinco inmuebles del umbral para considerar a un propietario gran tenedor en zonas tensionadas y la creación de un registro autonómico de viviendas desocupadas para movilizar el parque vacío en las áreas con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

La portavoz de Somos Asturies ha señalado que el paquete también contempla obligar a los grandes tenedores a destinar las viviendas a residencia habitual o alquiler permanente en el plazo de un año y congelar nuevas licencias turísticas y cambios de titularidad en zonas tensionadas.

A estas medidas ha sumado la elevación al 40% de la reserva obligatoria de vivienda protegida y la incorporación de derechos de tanteo y retracto para facilitar que la Administración adquiera inmuebles de forma prioritaria en esas áreas.

Tomé también ha reprochado al PP y a Vox que, según ha señalado, abandonaran el hemiciclo de la Junta General durante el Pleno del pasado 13 de octubre para no participar en un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, una mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su vivienda.

La diputada ha calificado aquel episodio como una muestra de "insensibilidad atroz" y ha acusado a ambas formaciones de carecer de empatía con las víctimas de la especulación.

Por último, ha defendido que la viabilidad jurídica de las enmiendas es "sólida" y ha anunciado que su formación mantendrá la defensa del derecho a una vivienda digna "tanto en las instituciones como en las calles", con su apoyo a la movilización social y a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.