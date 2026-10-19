Tomé logra incorporar un paquete de medidas a la Ley de Vivienda de Asturias

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha destacado este lunes que ha logrado incorporar al proyecto de ley de Vivienda una serie de medidas "valientes" para la mayoría social, entre las que ha destacado la persecución contundente del acoso inmobiliario con multas de hasta 240.000 euros, la suspensión de nuevas licencias turísticas y cambios de titular en zonas tensionadas o la reserva obligatoria del 40% de suelo para vivienda protegida.

Según ha informado Somos a través de una nota de prensa, ha sido gracias a un trabajo de meses que "el texto legislativo pasa de ser una norma de mínimos a convertirse en un marco normativo pionero en la defensa del derecho habitacional, el control de la especulación y la contención de los precios del alquiler".

"Iniciamos la tramitación con 39 enmiendas sobre la mesa porque teníamos claro que la vivienda tiene que ser un derecho garantizado y no el negocio del siglo para una minoría especuladora. Gracias a la firmeza en la negociación, hemos logrado transformar una ley que no intervenía en el mercado libre en un texto con capacidad real para pararlos pies a los fondos buitre y proteger a los vecinos y vecinas en sus barrio", ha dicho.

La diputada ha hecho un llamamiento explícito a la movilización social y ha indicado que lo conquistado en la Junta es gracias a la presión de muchos y muchas ciudadanas.

Somos ha logrado incorporar ocho enmiendas que son, a su juicio "clave" para transformar e ltexto legal en una herramienta ambiciosa y garantista para proteger el derecho a un hogar en Asturies.

Estas ocho enmiendas son el tipificar el acoso inmobiliario como infracción muy grave con multas de entre 120.000 y 240.000 euros; ampliación del concepto de gran tenedor fijado en 10 inmuebles con carácter general, rebajándose a 5 viviendas en áreas declaradas de mercado residencial tensionado; definición legal de vivienda desocupada -más de 2 años sin uso efectivo sin causa justa-, se dirige a grandes tenedores, titulares directos de cinco o más viviendas ubicadas en un entorno de mercado residencial tensionado; creación del Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas; protección del alquiler residencial en Zonas tensionadas suspendiendo temporalmente las nuevas licencias para viviendas vacacionales y de uso turístico en zonas tensionadas; transparencia en alquileres y lucha contra el fraude o la sanción expresa a los contratos de temporada simulados.

Además se establece el tanteo y retracto frente a la especulación inmobiliaria: la Consejería competente en materia de vivienda tendrá la oportunidad de comprar antes que nadie edificios o pisos en venta en zonas tensionadas así como la reserva mínima de edificabilidad el 40% para Vivienda Protegida sin "trampa de pago".

La formación ha señalado que tan sólo queda pendiente de resolución la enmienda relativa al deber de destino residencial y la limitación de compras masivas de viviendas por parte de grandes tenedores en zonas tensionadas, la cual se revisará en la sesión de ponencia programada para esta tarde.