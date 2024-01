Tomé pide a Salud "afinar muy bien" para que la movilidad del personal se haga "con participación y no con imposición"

Insta al PP a hacer "crítica constructiva" y dejar el "no por el no" en un asunto "tan serio" como el futuro del sistema sanitario



OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto-Podemos en la Junta General, Covadonga Tomé, ha pedido este miércoles a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, "afinar muy bien" el decreto de reordenación del mapa sanitario para que la movilidad del personal se haga "con participación y no con imposición".

En declaraciones a los medios al término del encuentro en sede parlamentaria, Tomé ha incidido en que mantiene su apuesta por una reforma que permita una "buena gestión de los casos" que evite que los pacientes tengan que desplazarse ni viajar de un punto a otro de Asturias, sino todo lo contrario, aproximarles cada vez más a su entorno toda la atención sanitaria; y en cuanto al personal, que la movilidad pueda ser una "herramienta", sobre todo "para algunas categorías profesionales en las que hay menos profesionales y, por lo tanto, más necesidad", pero defiende que "hay que afinar muy bien para que esa movilidad se haga con participación de los profesionales, no por imposición".

Para la diputada, el proceso negociador se va a extender más allá de la previsión inicial de marzo porque "hacen falta mucho más de dos meses para poder reunirse con todas las partes que tienen que participar en el documento" y confía en que el texto definitivo cuente con el mayor consenso posible.

Al respecto, ha aprovechado para instar al PP a hacer "crítica constructiva" y dejar el "no por el no" en un asunto "tan serio" como el futuro del sistema sanitario.

"Lo deseable por todas las partes es que seamos capaces de hacer crítica, por supuesto, pero crítica constructiva. Que 'el no por el no', en un caso tan serio como el futuro del sistema de salud en Asturias, no es una opción", sostiene, incidiendo en que no se puede "estar permanentemente poniendo trabas a cuestiones que están todavía por definir".

Además, reprocha al portavoz parlamentario y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que cometa "el error" de "filtrar en los territorios más alejados del centro ese mensaje de que la reforma del mapa sanitario va a significar el cierre de sus hospitales comarcales y la merma de los servicios en las zonas alejadas de Gijón, Oviedo o Avilés".