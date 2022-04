"Se me fue de las manos", reconoce el acusado del asesinato de su ex pareja, la gijonesa Lorena Dacuña

GIJÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado del asesinato de la gijonesa Lorena Dacuña en 2020, J. M.S.M., ha reconocido este lunes el crimen, si bien ha asegurado que no recuerda cómo acuchilló a la mujer ni tenía intención de hacerlo.

"Se me fue de las manos", ha dicho el procesado, que ha declarado, no obstante, que cuando fue al domicilio de la víctima no tenía intención de hacer daño a nadie "en ningún momento". "Lo juro de verdad que ni me enteré cuando la pinché", ha afirmado el acusado, quien ha señalado que fue "accidentalmente", sin intención de matarla, y que había consumido drogas y bebido mucho.

En este sentido, ha precisado que aunque es cierto que llevaba un cuchillo con él, era para defenderse por si tenía problemas con el acompañante de la mujer y "por lo menos para intimidar", ha indicado. A mayores, ha apuntado que ella tuvo tiempo a cerrar la puerta antes de que él volviera a su piso tras el incidente con el primer cuchillo, cuya hoja se rompió.

