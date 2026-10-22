Piden un año de cárcel para un acusado de atentar contra la dignidad de una persona en silla de ruedas en Gijón

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de atentar contra la dignidad de una persona en silla de ruedas a la que gritó desde un coche de forma despectiva por su discapacidad.

Así lo ha señalado, en nota de prensa, con motivo del juicio señalado para este día en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

De acuerdo al relato fiscal, el 11 de junio de 2025, sobre las 13.15 horas, el acusado (2004) viajaba como copiloto en un Mercedes que se detuvo en un semáforo en la calle Pedro Duro de Gijón, en el cruce con la plaza Estación de Langreo, ya que estaba en rojo.

Mientras el conductor del coche y el acusado esperaban a que el dispositivo se pusiera en verde, este último se percató de la presencia en la calle de la víctima, que iba en una silla de ruedas al tener una discapacidad por la que la necesita para sus desplazamientos.

Entonces, el acusado, en actitud claramente despectiva y con menosprecio hacia la discapacidad de esta persona, con la ventanilla bajada y delante de otras personas que se encontraban en el mismo lugar esperando para cruzar, gritó: "¡Eh, levántate y anda!".

Esta expresión, por su literalidad, lugar y presencia de terceros, provocó en la víctima una crisis de ansiedad por la que precisó asistencia médica ese mismo día en un centro de salud de Gijón.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la dignidad de las personas del artículo 510.2a), primer inciso, y 5 del Código Penal, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral del 173.1 y en concurso ideal con un delito leve de lesiones psíquicas del artículo 147.2.

Por ello, solicita que se condene al acusado, por el delito contra la dignidad, a un año de prisión, multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante cinco años. Asimismo, por el delito leve de lesiones psíquicas, pide para él dos meses de multa con una cuota diaria de 8 euros. Pide, también, el abono de los costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 200 euros por las lesiones y con 1.000 euros por el daño moral, y al Sespa, con 80 euros en concepto de gastos médicos, todo ello más los intereses legales correspondientes.