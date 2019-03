Rebollo: "El Patronato del Niemeyer era un coro de políticos alabando a Grueso y preguntando por Brad Pitt"

Publicado 25/03/2019 13:50:01 CET

La sección Tercera de la Audiencia acoge este lunes una nueva sesión del juicio por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del Centro Cultural Niemeyer. En esta jornada ha prestado declaración el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, que se representa en el juicio a sí mismo y para el que piden dos años y tres meses de prisión quien ha descrito las reuniones del patronato de la Fundación Niemeyer como "un coro de alabanzas hacia la gestión de Natalio Grueso".

"El patronato era un coro de políticos haciendo alabanzas al gestor, que era Natalio Grueso y preguntándole cuando iba a venir Brad Pitt o cualquier otro y con absoluta indiferencia de cualquier otra cuestión legal, de programación o económica", ha manifestado Rebollo en respuesta a las preguntas del fiscal.

Así, ante las insistentes preguntas del fiscal, ha manifestado que "el patronato no era lo que debería ser" y en el mismo nunca se preguntaba de cuestiones económicas. Tan sólo se abordaron asuntos contables en las dos últimas reuniones, en febrero de 2011 y junio de 2011, pero "no más de diez minutos". "Se habló porque el entonces presidente del Principado ya estaba preocupado por la financiación del centro", ha dicho.

José Luis Rebollo ha indicado que él era el encarado de redactar "sobre la marcha" las actas de esas reuniones del patronato en su portátil y fueron las presidentas de la Fundación, las sucesivas consejeras de Cultura, quienes le pidieron que "hiciese las actas más cortas, no tan excesivamente largas".

Ha añadido que "su preocupación siempre fue que las cosas estuviesen bien hechas" y que lo que siempre intentó fue poner orden en la contabilidad.

Así ha insistido en que los patronatos se reunían "cuando se reunían y de mala manera, sin preservar los plazos establecidos". Además ha relatado que "nunca vio votar nada a mano alzada por parte de los patronos porque siempre había unanimidad en las decisiones".

Y es que Rebollo, a preguntas del fiscal ha incidido en que los patronos parecían más preocupados de "la posterior rueda de prensa" que del propio patronato. "Se trataba de unas reuniones en las que ha Grueso hablaba con mucha pasión y al que le preguntaban continuamente los patronos cuando venía tal o cual persona".

Rebollo, al igual que ya ha declarado otra de las acusadas, Judit Pereiro, ha manifestado que cuando sólo trabajaba él para la Fundación lo hacía sin cobrar, y prestaba esos servicios por el "prestigio" que suponía y era sólo cuando tenían que participar más empleados de su despacho en los trabajos cuando si facturaba estos servicios a la Fundación.

PAPEL DE LAS CONSEJERAS

El procesado se ha referido a la labor de las presidentas del Patronato, las diferentes consejeras de Cultura. Así de Ana Rosa Migoya ha dicho que "era competente, con conocimientos y se mostraba preocupada por lo que ocurría" y fue la única "preocupada y sensible con lo que yo le transmitía".

No así Encarnación Rodríguez Cañas con la que dijo "no recordar haber hablado con ella más de tres minutos seguidos, Irresponsable su actitud con cualquier cosa que tuviese que ver con la Fundación". "Recuerdo en una cuestión que le quise transmitir mis preocupaciones y me llego a decir anda no me des la paliza", ha dicho Rebollo. Sobre Mercedes Álvarez, ha indicado que la misma le pidió que las actas del patronato fuesen más breves.

Así ha manifestado que discrepaba con la presidencia del Patronato porque creía que las cuentas tenían que ser fiscalizadas por la Sindicatura, pero desde la Consejería de Cultura consideraban que no hacía falta rendir cuentas. Así ha indicado que llegó a advertir a Mercedes Álvarez de que lo que hacían "era una barbaridad y debían someter las cuentas al órgano fiscalizador".

Previamente al interrogatorio de Rebollo se ha concluído el del también acusado José María Vigil, que fue empleado de Viajes El Corte Inglés y se enfrenta a ocho años de prisión, que ha reiterado que las cuentas del centro eran "desbarajuste contable".

Para este lunes estaban inicialmente previstas las declaraciones de los primeros testigos, pero el juez ordenó que se les trasladase que podían marchar para ser citados en fechas posteriores dado el retraso que acumula la toma de declaración a los acusados.