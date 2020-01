UCE pedirá a la DGT habilitar un procedimiento para devolver las multas del radar de la Bolgachina desde 2007

Publicado 17/01/2020 12:54:09 CET

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, UCE, Dacio Alonso, ha mostrado este viernes su satisfacción por la decisión de la Dirección General de Tráfico de anular el radar de la Bolgachina y devolver las sanciones cobradas desde 2016, si bien ha indicado que la satisfacción no es total ya que no consideran justo que no se devuelva las sanciones impuestas desde la colocación del radar, en 2007 a 2016.

Por ello ha anunciado que, aunque lo que plantea Tráfico es cumplir la Ley y la misma dice que las sanciones prescriben en cuatro años, desde UCE pedirán a la DGT que habilite un procedimiento extraordinario para que todas las personas que fueron objeto de sanción puedan verse resarcidos y se les devuelva lo pagado de manera irregular.

"Sabemos que con esta cuestión no podemos ir a los tribunales porque lo que hace la DGT es cumplir la ley, por eso también nos dirigiremos al nuevo ministro de Consumo, para pedirle que se equiparen los derechos del Administrado a los derechos del consumidor, es decir pedirle que dotar de los mismos derechos a los ciudadanos que actúan ante la Administración de los que actúan contra el mercado, donde no hay prescripción", ha indicado Alonso.

Dacio Alonso ha explicado que igual que si un Tribunal declara nula una cláusula bancaria y esta se tiene que anular sin tener en cuenta cuándo se firmó las denuncias y sanciones tampoco deberían prescribir.

Para el presidente de la UCE la decisión adoptada por la DGT demuestra que "cuando la administración quiere puede hacerlo y en este caso lo ha hecho en una semana. Ha lamentado que no se le hubiese hecho el mismo caso al ciudadano que presentó la primera reclamación en 2018, un hecho que ha manifestado justifica la acción colectiva como la que ejecuta la Unión de Consumidores. Así, ha indicado que desde septiembre se han recibido más de 700 reclamaciones.