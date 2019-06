UGT insta a Inspección de Trabajo a actuar de oficio para comprobar que las empresas cumplen la ley de registro horario

Publicado 05/06/2019 11:55:15 CET

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha instado este miércoles a la Inspección de Trabajo a actuar de oficio y comprobar que las empresas cumplen con la nueva ley que les obliga a contar con un registro de la actividad.

Pino ha indicado que "hay una ley por tanto no hace falta que un trabajador denuncie que en su empresa no hay registro horario para que la Inspección actúe porque no caben excusas para que no lo haga".

El representante sindical hacía estas declaraciones antes de su intervención en la jornada informativa que celebra el sindicato sobre el registro horario y protección de datos. En la misma también ha participado la jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias, Adelia García, que ha vuelto a incidir en que por el momento no tienen previsto llevar a cabo actuaciones programadas para comprobar la aplicación de la nueva normativa.

Para UGT es necesario empezar a verificar si ese control de horario se está implantando porque "la ley hay que cumplirla". Así, Gonzalo Pino ha mostrado su convicción de que una vez la normativa lleve un tiempo aplicada se empezarán a ver sus resultados con una disminución de esos "millones de horas extraordinarias que se producen y también la precariedad laboral y el presentismo extraordinario y exagerado".