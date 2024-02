UGT pide que la futura ley de industria impida "chantajes" de las multinacionales

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de MCA UGT Asturias, Jenaro Martínez, ha señalado este jueves la necesidad de que la futura ley de industria que se tramite en el Congreso de los Diputados impida "chantajes" de las multinacionales llevándose producciones de unos sitios a otros.

Martínez se ha pronunciado en estos términos a los periodistas, tras participar en una reunión con el Gobierno del Principado para analizar la situación de ArcelorMittal en la comunidad autónoma.

Considera Martínez que ha de acelerarse la tramitación de la norma. En cualquier caso, el sindicalista exige que la actividad siderúrgica siga en Asturias.

"El proceso de descarbonización es algo ineludible para el conjunto de la siderurgia, no solo en Asturias, sino en el mundo", ha indicado.

El dirigente de UGT critica que se utilicen los resultados de la compañía para no invertir. "Las plantas asturianas son rentables, dan beneficios y, por lo tanto, no hay ninguna justificación ni excusa para no invertir y cumplir los compromisos a los que se llegó en julio del 2021", ha subrayado.