UGT pide al Gobierno que "se remangue" para que la reforma laboral se apruebe "sin tocar una coma"

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha pedido este jueves al Gobierno central que "se deje de personalismos" sobre quién protagoniza la reforma laboral, y que "se remangue" para conseguir los apoyos necesarios para que la reforma salga "sin tocar una coma" de su trámite parlamentario.

Hoya está participando este jueves en Oviedo en una jornada con delegados del sindicato en Asturias, en el marco de una campaña explicativa que UGT pretende realizar por toda la geografía española acerca del acuerdo para la nueva reforma laboral alcanzado entre patronal, sindicatos y Gobierno Central.

En una rueda de prensa, ha insistido en que esta reforma "se tiene que respetar en su totalidad", y ha pedido también a los grupos políticos del Congreso más reacios a apoyarla que sean "respetuosos con el diálogo social que tanto bien ha hecho a este país". Sin entrar a "cuestionar" la legitimidad de los diputados, ha remarcado que tampoco se ha de cuestionar la de los agentes sociales.

"ES LA PRIMERA VEZ QUE NO PIERDEN DERECHOS LOS TRABAJADORES"

Sobre la reforma laboral, Hoya ha destacado que "por primera vez en la historia" los trabajadores no han perdido derechos en una modificación legislativa de este tipo. Ha dejado claro además que lo que se ha acordado "es lo que se ha acordado" y los aspectos que no se han negociado "no se han empeorado ni mejorado".

De la reforma, Hoya ha destacado la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, el nuevo mecanismo red para los momentos de crisis sectoriales, o la reforma de los contratos formativos para hacer accesible a los jóvenes el mercado de trabajo, además del cumplimiento de la exigencia de Europa para reducir la temporalidad.

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha puesto de manifiesto que el acuerdo laboral alcanzado ha sido la culminación de "varios años de muchas negociaciones y movilizaciones". Este acuerdo, ha destacado, "mejora sustancialmente la legislación laboral en vigor" al derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma de 2012. Ha celebrado asimismo la "apuesta" por el contrato indefinido y la supresión de la modalidad de contrato de obra.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES

Por otro lado, Lanero ha hecho un llamamiento a las empresas para que suban los salarios para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo ante la subida de la inflación. El líder de UGT en Asturias ha criticado que las compañías "quieren seguir siendo competitivas a base de no subir los salarios", a pesar de contar con una inflación del 6,5 por ciento derivada del alto coste de la energía, los alimentos y los combustibles. A pesar de esto, ha denunciado, los salarios no han subido más del 1,5% en los convenios. "Es tremenda la pérdida de poder adquisitivo", ha lamentado.

En la misma línea el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha pedido a la patronal de los empresarios que revise los salarios "con urgencia", si no quieren una primavera y un verano "calientes". "Los sucesos de Cádiz se van a repetir por el conjunto de España", ha advertido, porque los trabajadores "no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo".

Este año, ha dicho, "tiene que ser un año de recuperación de la capacidad adquisitiva, con acuerdo o sin acuerdo de la CEOE", ha aseverado.