UGT sitúa el seguimiento de la huelga de trabajadores de supermercados en un 70% durante las primeras cuatro jornadas

Publicado 24/12/2019 12:38:48 CET

OVIEDO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de FESMC de UGT, Marta González, ha situado el seguimiento de la huelga de trabajadores de supermercados en Asturias en un 70 por ciento durante las cuatro primeras jornadas de las ocho contempladas.

La convocatoria de ocho días se produce para conseguir un nuevo convenio y que se compute el tiempo de descanso obligatorio como jornada de trabajo. Además, buscan alguna fórmula para compensar a los trabajadores que lleven más tiempo.

En declaraciones a Europa Press, González ha explicado que durante está mañana están manteniendo piquetes informativos de entre 15 y 20 personas por los supermercados abiertos, aunque a las 13.30 horas van a finalizar su labor. Así hasta las 23.00 horas del próximo viernes 27, cuando comenzarán otras cuatro jornadas de huelga.

Desde UGT han calificado el seguimiento como "bueno". "Están abriendo tiendas con una o dos personas, la incidencia en los trabajadores es del 70 por ciento y están abriendo tiendas con contrataciones eventuales", ha declarado González, que ha explicado que la incidencia hay que medirla en la participación de los trabajadores y no el número de supermercados abiertos.

Por otro lado, ha calificado como un "error" la convocatoria contra la huelga realizada este lunes, de la que ha destacado la participación mayoritaria de encargados y jefes. "No queremos crear enfrentamientos y prueba de ello es que los piquetes no han entrado en ninguna tienda, no comprendo esa convocatoria y me parece un error y un despropósito", ha declarado.

Además, entre las acusaciones de que en lo piquetes participan personas que no son trabajadores de Alimerka, González ha confirmado este hecho. "Claro que sí, hay trabajadores de El Arco y de La Plaza de Día, faltaría más, es una huelga del sector, no de Alimerka", ha explicado. Para finalizar, ha reclamado "valentía" a la patronal para sentarse a negociar después de los primeros cuatro días de huelga.