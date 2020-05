Las últimas lluvias provocan el derrumbe de parte del techo de dependencias de la Plaza de Toros

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado el derrumbe de parte del techo de una de las dependencias de la Plaza de Toros de Buenavista, de Oviedo. Se ha desprendido parte del tejado y se ha filtrado el agua en una sala vacía en la que hay un mueble y algunas sillas.

El coso fue clausurado el 30 de marzo de 2008 por las graves deficiencias encontradas en su estructura por los técnicos municipales. Está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2007 pero actualmente se encuentra en estado de abandono.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, llegó al Consistorio con dar "prioridad" a la plaza de toros. Su propuesta es la transformación de la misma en un gran espacio para realizar conciertos ante la ausencia de un pabellón de estas características en la ciudad. Para ello ha mantenido reuniones con el Principado, con Patrimonio, para desbloquear la situación ya que

El 24 de febrero, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, señaló que su departamento estaba a la espera de conocer formalmente el proyecto para la plaza de toros de Oviedo, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), antes de decidir rebajar su nivel de protección.

Piñán se comprometió a estudiar el proyecto del Ayuntamiento de Oviedo apuntando que "más allá de que la plaza de toros sea BIC o no sea BIC" hay una normativa de transformación en nuevos usos de los monumentos. "No podemos decir nada hasta que ese proyecto no lo tengamos encima de la mesa".