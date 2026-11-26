El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha valorado que el proyecto de presupuestos del Principado para 2027 atienda varias de las demandas de la institución académica y ha destacado especialmente la previsión de reforzar las ayudas al alojamiento del estudiantado. "El gran problema de nuestros universitarios y universitarias ya no es la matrícula, sino el alojamiento", ha afirmado este jueves antes del acto de entrega de las Medallas e Insignias de Oro de la Universidad.

Villaverde ha asegurado estar "razonablemente contento" con unas cuentas que, a su juicio, permitirán afrontar 2027 "con una cierta solvencia", gracias al incremento previsto de la transferencia ordinaria, las inversiones en infraestructuras y los avances en materia retributiva para el profesorado ayudante.

EL ALOJAMIENTO, PRINCIPAL PROBLEMA DEL ESTUDIANTADO

Según ha explicado, las dificultades para encontrar dónde vivir y asumir los costes de residencia pueden hacer que la Universidad de Oviedo pierda oportunidades y que los jóvenes no puedan acceder a determinados estudios universitarios.

Entre las actuaciones previstas, la institución trabaja para acometer en 2027 una revisión en profundidad de su parque de residencias universitarias, con el objetivo de rehabilitar y mejorar las instalaciones existentes. Asimismo, Villaverde ha señalado que tratarán de culminar el proyecto de residencia de Gijón y ha considerado necesario impulsar nuevas infraestructuras de alojamiento universitario.

Además, ha defendido que la gratuidad de la matrícula debe ir acompañada de una reorientación de las ayudas y becas, tanto propias como externas, para que puedan responder a las necesidades actuales del estudiantado. En este sentido, ha explicado que la Universidad ha solicitado una dotación presupuestaria para reforzar las ayudas al alquiler y facilitar que los estudiantes puedan acceder a una vivienda o a una plaza en una residencia universitaria. El rector ha considerado que el Gobierno autonómico ha sido sensible a esta petición.

PROFESORADO DE ASTURIANO

Preguntado por la colaboración de la Universidad en la formación vinculada a la especialidad docente de lengua asturiana, el rector ha señalado que la institución ya trabaja en esta línea a través de itinerarios formativos en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

Villaverde considera que podría existir un problema de disponibilidad de profesionales, pero no de cualificación, y ha recordado que la creación de una especialidad en lengua asturiana dentro de la propia universidad es una cuestión que llevan tiempo estudiando.

INGENIUM Y LAS 12 INSIGNIAS

Por otro lado, ha explicado que la alianza europea Ingenium inicia una nueva etapa, denominada Ingenium Next, tras completar sus primeros cuatro años y obtener una prórroga de dos ejercicios por parte de la Unión Europea. El objetivo es avanzar hacia un modelo de universidad europea integrada por diez campus distribuidos en diez universidades y diez países.

Las declaraciones se han producido antes del acto Rector Fermín Canella, en el que la Universidad entrega doce insignias, once de oro y una de plata, a las universidades integrantes de Ingenium y a personas vinculadas a la alianza y a la colaboración con Harvard.

Entre los distinguidos figuran su primera directora, Isabel Álvarez; el primer coordinador local en la Universidad de Oviedo, Agustín Nieto; y Peter O'Meara y Daniel Sánchez Mata, por su contribución a la incorporación de la institución académica al entorno del Real Colegio Complutense en Harvard.