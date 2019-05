La Universidad recibe a los premiados en la XX edición de los galardones en Medicina del Deporte Liberbank

Publicado 22/05/2019 13:38:16 CET

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha presidido este miércoles la entrega de los XX Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Liberbank, unos galardones que en esta ocasión se han concedido a investigadores de los beneficios del deporte en niños con cáncer, del deporte durante el embarazo y un estudio sobre la relación entre bacterias bucales, el ejercicio físico y el óxido nítrico.

El acto ha estado presidido por el rector, Santiago García Granda, acompañado de la directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias, Cristina Valdés; el gestor de Banca de Empresas de Asturias de Liberbank, Juan García; y Miguel del Valle Soto, catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Oviedo y secretario del jurado.

Según García Granda, estos premios sirven para continuar en la investigación que lleve a avances en la competición deportiva a través de la medicina. Los deportistas, ha explicado, son "un laboratorio de experimentación" gracias al cual luego se pueden emplear las metodologías investigadas en otras personas.

Sin embargo, ha explicado que estos premios cada vez evolucionan más al deporte y la salud, investigando temas de cáncer o embarazo, temáticas relacionadas "de forma lateral" con el deporte.

Los premios se fallaron el pasado 21 de marzo, y el primer galardón fue para el estudio 'Beneficios de un programa de ejercicio físico intrahospitalario en niños con cáncer', realizado por Javier Salvador Morales Rosas y Alejandro Lucía, de la Universidad Europea de Madrid, entre otros autores, con 169 niños diagnosticados con cáncer.

En la investigación se demuestra que un programa supervisado de ejercicio físico combinado (fuerza y resistencia) intrahospitalario "es seguro, tiene efecto cardioprotector, no aumenta el riesgo de mortalidad ni de recaída de la enfermedad y puede reducir el tiempo de hospitalización, lo que supone además un ahorro económico".

Morales Rosas ha destacado que se trata de un programa en el que 101 niños no realizaron actividad y 68 sí, observando los beneficios en los que sí realizaron ejercicio aeróbico y de fuerza, todos ellos de entre 4 y 18 años.

El segundo premio recayó en el trabajo 'Ejercicio gestacional y salud materna y del descendiente: análisis de dos ensayos clínicos aleatorios y seguimiento a largo plazo', cuya primera autora es María Perales Santaella, de la Universidad Camilo José Cela, y en el que participó también personal investigador del Instituto de Investigación Hospital Doce de Octubre, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Europea Miguel de Cervantes y Universidad de Alcalá.

El estudio se realizó en 1.384 mujeres embarazadas que llevaron a cabo un programa de ejercicio durante el embarazo, reduciendo significativamente el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y diabetes gestacional en la madre, así como la ganancia de peso excesivo en la madre y el recién nacido.

Del mismo modo, se recalca la enorme importancia de no abandonar la actividad física durante el embarazo por su carácter protector cardiometabólico.

En cuanto al tercer galardón, fue para la investigación 'Post-exercise vasodilation and hypotension is regulated by nitrate-reducing activity of oral bacteria', de Raúl Bescos García, Mary Hickson y Cutler Craig, de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), que muestra la relación entre algunas bacterias bucales, el ejercicio físico y el óxido nítrico.

A los Premios, convocados por la Universidad de Oviedo a través de la Escuela de Medicina del Deporte y patrocinados por Liberbank, optaron 23 trabajos. Los galardones han sido de 6.000, 3.000 y 1.500 euros respectivamente.