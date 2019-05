Vallina (IU) cree que las pasadas elecciones "despejan el panorama sobre una posible involución"

Publicado 04/05/2019 15:00:32 CET

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU a la presidencia del Principado, Ángela Vallina, ha asegurado este sábado que los resultados de las elecciones nacionales han servido "para medir la fuerza de la derecha y de la extrema derecha", despejando el panorama sobre una "posible involución" que, a su juicio, tiene que tener influencia también para Asturias. "Las apelaciones al voto útil no pueden ser ya para evitar gobiernos conservadores ni ultraliberales, sino para lograr un gobierno de una izquierda real y transformadora", ha señalado.

"Hemos perdido, Asturias sobre todo, pero también en España, un poco de miedo a esa unión de todo el arco de la derecha y hemos demostrado que queremos seguir mirando hacia delante y no hacia detrás", ha destacado, para después enfatizar en que IU no quiere "volver a tiempos pasados ni a cavernas", ni a "propuestas ridículas que no tienen cabida".

Vallina ha participado este sábado en un debate sobre propuestas energéticas junto a Izquierda Asturiana (IAS), donde se han debatido propuestas de cara a las próximas elecciones, "con políticas activas para garantizar la viabilidad de Asturias como una comunidad puntera".

El documento que se debate, en palabras de Vallina, servirá para elaborar "un programa muy completo con las señas de identidad de la izquierda, de Izquierda Unida y también de IAS", en el que "nada es paja".

"Son medidas muy centradas en la situación actual de Asturias y buscando ese futuro de Asturias, porque no estamos hablando de la Asturias de hoy, estamos hablando también de la de mañana, de la de nuestros hijos y la de las generaciones futuras", ha explicado.