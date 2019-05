Vallina (IU-IAS) reivindica el "voto útil" para tener "un Gobierno de izquierdas de verdad"

Publicado 09/05/2019 11:34:10 CET

Proponen una "refundación" de Asturias con un Estatuto que incluya oficialidad, disolución del Parlamento y gestión del Aeropuerto

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Asturies por la Izquierda (IU-IAS) ha afirmado que en estas elecciones autonómicas no se debe "jugar con realidades que no estamos viviendo" ya que en la región "no va a gobernar la ultraderecha", por lo que ha defendido el "voto útil" a su formación "para tener un Gobierno de izquierdas de verdad".

"Los resultados del Gobierno del PSOE en solitario los estamos viendo", ha indicado la candidata este jueves en Oviedo, donde ha presentado el programa electoral junto al secretario de organización de IU, Alejandro Suárez, que ha defendido la necesidad de que la formación esté el Gobierno autonómico "para que Asturias esté en la agenda española" ante el "liderazgo gris" actual.

En ese sentido, Vallina ha calificado al Gobierno de Javier Fernández como uno de los "grandes problemas de Asturias" al ser "sumiso" y no defender los intereses de la región ante Madrid. Además, ha defendido no central la campaña en "realidades que no estamos viviendo en Asturias" con temas como Venezuela, la unidad de España o el miedo a la ultraderecha.

A preguntas de los periodistas, Vallina se ha mostrado convencida de que IU va a tener mejores resultados que en las pasadas elecciones generales, donde fueron en coalición con Unidas Podemos. Así, ha destacado la "fortaleza" de la formación en Asturias. Por otro lado, Suárez ha apostillado que "siempre que IU ha sido reconocible tiene un efecto sobre el electorado muy positivo".

Vallina, que en marzo se impuso al coordinador general de IU, Ramón Argüelles, en las primarias para escoger candidato a las autonómicas, fue una de las voces más críticas a la alianza con Podemos.

PROGRAMA ELECTORAL

El programa electoral de 'Asturies por la izquierda' se basa en cuatro ejes: 'Asturias social' --servicios públicos, prestaciones sociales, educación, juventud e igualdad--, 'Asturias trabajadora e innovadora' --investigación e innovación, industria, comercio, ganadería y agricultura y empleo--, 'Asturias, una tierra para vivir' --ordenación del territorio, demografía, infraestructuras, vivienda y sostenibilidad-- y 'Asturias democrática, comprometida y ejemplar' --participación, derechos sociales, financiación, deporte y cultura y reforma del Estatuto de Autonomía--.

En total son cerca de 70 páginas que comienzan con una cita del escritor y ex presidente del Principado Pedro de Silva recogida en su libro 'El regionalismo asturiano' donde habla de recuperar "el protagonismo comunitario en el concierto de los pueblos".

Todo ello con la idea de la "refundación de Asturias en la próxima década" y acabar "con el sucursalismo que ha venido manteniendo con el Estado desde hace décadas" para "rearticular un proyecto político solvente" Y "recuperar la dignidad".

Así, proponen un modelo económico que combine la tradicional capacidad industrial de Asturias con la tecnología y la innovación, donde juegue un papel destacado la Universidad, apostando además por el Área Central "sin que esto suponga continuar con la eterna marginación de las alas" y por culminar "de manera urgente" las grandes infraestructuras de comunicación, donde las cercanías ferroviarias sean la "columna vertebral" de la movilidad en la región.

Del mismo modo, propone eliminar toda la simbología religiosa en actos oficiales y la presencia de autoridades en celebraciones religiosas. Por otro lado, defienden una reforma del Estatuto de Autonomía con oficialidad de la lengua asturiana y una declaración de derechos, además de la potestad de disolución del Parlamento. También proponen asumir la gestión de las políticas de empleo, prestaciones de Seguridad Social y las competencias de inspección de trabajo.