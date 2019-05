"¿Vamos a dejar que el PSOE termine su faena y deje Asturias desindustrializada y despoblada?", pregunta Moriyón

Publicado 21/05/2019 11:41:02 CET

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Foro a la Presidencia del Principado de Asturias, Carmen Moriyón, se ha referido este martes al mitin ofrecido en Gión por el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el que animó a los suyos a no dejar a medias la faena. "¿Vamos a dejar que el PSOE termine su faena y deje Asturias desindustrializada y despoblada como quiere Pedro Sánchez?", se ha preguntado Moriyón.

Según la candidata, Sánchez vino a Gijón a "rematar" lo que queda de Asturias. "Ya sabemos cuáles son las consecuencias de las políticas socialistas: hoy conocemos que ArcelorMittal anuncia la mayor parada de sus instalaciones en siete años, que afectará a 500 trabajadores", ha lamentado en unas declaracione sen Siero.

Moriyón ha reiterado, por otra parte, su respaldo al proyecto del Área Metropolitana, que tiene a Siero "como centro de gravedad", y ha abogado por reivindicar la mejora de las infraestructuras de transportes en esta zona central de Asturias.

"La red de Cercanías está llamada a ser la forma más habitual de transporte de la zona central y se ha convertido en algo sonrojante después de 30 años de abandono por los gobiernos socialistas: un tren con miles de servicios suspendidos al año; una velocidad media de desplazamiento que solo aventaja a los peatones, y un nivel de accidentabilidad de récord", ha lamentado

"El Hospital de referencia de Asturias, el HUCA, no tiene apeadero. El aeropuerto no tiene apeadero. Los polígonos industriales no tienen apeadero. Si tuviéramos un tren que uniera El Bibio con Llamaquique mucha menos gente usaría el coche. Este tipo de situaciones hoy no pasa en Europa. Solo pasa aquí", ha añadido.

Por ello, y "con carácter general", ha defendido "la urgencia finalizar las infraestructuras porque dinamizan la economía, mitigan el despoblamiento y disminuyen la siniestralidad".