Varela: "Todos en el Patronato del Niemeyer, incluido Areces, consideraban que Grueso lo estaba haciendo muy bien"

Publicado 23/04/2019 13:54:19 CET

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actual consejera de Derechos y Servicios Sociales y ex alcaldesa de Avilés, Pilar Varela ha declarado este martes como testigo en el juicio por el Caso Niemeyer y ha asegurado que todos los miembros del Patronato de la Fundación Niemeyer "consideraban que Natalio Grueso lo estaba haciendo muy bien, incluido el propio presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces".

En este sentido Varela, a preguntas del Fiscal ha manifestado que el entonces presidente del Principado, el ya fallecido Vicente Álvarez Areces, solía participar en las reuniones del Patronato en su condición de presidente del Principado.

"Creo que su presencia era importante y le daba al Patronato la altura de gestión que requería. Los diálogos en el patronato por parte de Areces eran valorar el avance del proyecto, su presencia tenían que ver con la importancia del proyecto para Asturias y con el proceso para incorporación de nuevos patronos", ha manifestado Varela.

Pilar Varela ha abierto las declaraciones de esta séptima sesión del juicio por las supuestas irregularidades en la gestión del centro cultural por el que están acusados el ex director, Natalio Grueso; su ex exposa, Judit Pereiro; el ex jefe de Producción, Marc M

artí; el ex secretario, José Luis Rebollo, y el trabajador del Viajes el Corte Inglés, José María Vigil.

La actual consejera ha negado que los miembros del patronato, del que ella era vicepresidente al ser la alcaldesa de Avilés, no prestasen atención a las cuentas ni a los asuntos que se abordaban en las reuniones, más allá de conocer que famosos vendrían a visitar al centro.

"Esta persona que habla nunca tenia prisa y me parece totalmente ridículo decir que al patronato solo nos interesaba eso de quien venia. Nunca nadie se quiso marchar de ninguna reunión ni en ninguno de los puntos del orden del día", ha explicado.

LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN

Respecto a las cuentas de la Fundación ha indicado que las mismas eran responsabilidad del director general del centro, era él quien tenía que presentarlas ante el patronato que era quien debía aprobarlas. "Pienso que las cuentas le correspondía hacerlas al director general. En el Patronato siempre presentó, explicó y exponía las cuentas el director general", ha indicado Varela.

Ha insistido en que ella, como patrona escuchaba las explicaciones sobre las cuentas que daban el director del centro y la presidenta de la Fundación, que era quienes tenían esa responsabilidad. "Los patronos no veíamos ningún problema", añadió.

Preguntada si ejercían algún control sobre las actividades desarrolladas por Natalio Grueso, ha indicado que "era evidente en que se estaba gastando el dinero, en las acciones, pero no analizaba con detalle".

Respecto al desfase de cuentas y el cambio de auditor, Varela ha indicado que conoció que ese desajuste en las cuentas y pidió explicaciones a la presidenta del Patronato, la entonces consejera Mercedes Álvarez. "La explicación fue que se hacían muchos viajes", ha dicho.

Lo que dijo no haber conocido entonces es el reconocimiento de deuda con Viajes El Corte Inglés, una cuestión que dijo "conoció mucho más tarde, en 2012".

Varela ha sido la primera en declarar en esta séptima sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia. Ha explicado que fue en diciembre de 2007 cuando, como alcaldesa, se incorporó como patrona en la Fundación Niemeyer y tenía conocimiento de como se había gestado dicha Fundación.

Ha manifestado que fue sui antecesor en la alcaldía, Santiago Rodríguez Vega, cuando en el verano de 2006 le transmitió que "el director sería alguien vinculado a la Fundación Príncipe, porque hasta entonces los meses anteriores se había discutido sobre la ubicación del centro".

DECLARACIÓN DE MERCEDES ÁLVAREZ

Por otra parte el Tribunal ha interesado que la ex consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, también citada como testigo, comparezca ante un médico forense para que este determine si puede o no declarar ante el tribunal.

Todo ello después de que Álvarez haya dado traslado al juzgado de un informe médico sobre sus supuestos problemas de salud, un informe con el que, según el juez "pretende excusarse de su comparecencia".

Fue el Ministerio fiscal quien reclamó la comparecencia de la testigo ante un médico forense, una petición a la que se han adherido los letrados al considerar fundamental su testimonio. El Fiscal ha manifestado que "interesa que se reclame su presencia si hiciese falta con uso de la fuerza pública".