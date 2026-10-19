Veintidós ayuntamientos asturianos no rinden en plazo sus cuentas de 2025 ante la Sindicatura de Cuentas

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OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 76,5 por ciento de las entidades locales de Asturias (ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales) ha rendido en plazo sus cuentas de 2025 ante la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, lo que supone una ligera subida respecto al ejercicio anterior, que fue del 71 por ciento.

Los ayuntamientos mejoran sus datos respecto a la rendición de los datos 2024. Un total de 56 de los 78 concejos presentó en tiempo y forma sus cuentas, lo que representa el 71,8 por ciento. En algunos casos, la falta de rendición no es meramente coyuntural o circunstancial, sino que es reiterativa.

Los 22 ayuntamientos que no han rendido cuentas en plazo en esta ocasión son los de Allande, Amieva, Belmonte de miranda, Cangas del Narcea, Caso, Castrillón, Colunga, Degaña, Illano, Muros de Nalón, Peñamellera Baja, Pravia, Rivadedeva, Riosa, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Soto del Barco, Taramundi, Villaviciosa y Yernes y Tameza, según ha informado la Sindicatura de Cuentas.

Todas las parroquias rurales asturianas rindieron sus cuentas. Siguen siendo las entidades locales que mejor cumplen con la Sindicatura de Cuentas en ese sentido.

Las mancomunidades presentan, con mucha diferencia, el nivel más bajo de cumplimiento año tras año. Varias de las ellas carecen de actividad: la del Nora no la ha tenido nunca y algunas están en proceso de disolución desde hace años. La Sindicatura de Cuentas insiste en su recomendación de revisar este modelo de gestión, en particular, iniciar o culminar pronto el proceso de extinción de las entidades incumplidoras. Las mancomunidades que no han cumplido son las de Comarca Avilés, Comarca Vaqueira (en disolución), Concejos de Parres y Piloña, Del Nora (sin actividad), Llanes-Ribadedeva, Oriente de Asturias (en disolución), Oscos-Eo (sin actividad), Suroccidental de ASturias (en disolución) y Valles del Oso (en disolución).

La Sindicatura de Cuentas insiste en su recomendación al Gobierno del Principado de Asturias para que la concesión de subvenciones a las entidades locales, así como la percepción de las transferencias del Fondo de Cooperación Municipal, queden condicionadas al cumplimiento del deber de rendición de las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas.

Desde el órgano fiscalizador asturiano afirman que las comunidades autónomas que ya aplican este tipo de medidas registran una mejora significativa de los niveles de rendición de cuentas anuales a su respectivo órgano de control externo. La rendición de cuentas es una obligación legal que tienen todas las entidades y que, además, debe ser completada con el cumplimiento del deber de colaboración con la Sindicatura de Cuentas ante cualquier petición de documentación. La Sindicatura recuerda que está facultada por ley para imponer multas coercitivas cuando se incumple el deber de colaboración o cuando se pueda obstruir la función fiscalizadora.