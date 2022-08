A la venta las entradas para los conciertos en el Niemeyer de 'Danny and The Champions of the World' y 'Troy Redfern'

Danny and The Champions of The World

Danny and The Champions of The World - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para los conciertos de 'Danny and the Champions of the World' y de 'Troy Redfern' en el Centro Niemeyer, en Avilés, ya están a la venta, según han informado desde el centro cultural.

La actuación del sexteto londinense liderado por Danny George Wilson se podrá disfrutar el viernes 14 de octubre y la del británico Troy Redfern el sábado 3 de diciembre, ambos a las 21.00 en la Sala Club.

La venta anticipada de entradas para los dos conciertos están disponibles desde este miércoles a las 12.00 horas al precio de 18 euros el de Danny and the Champions of the World y de 15 euros el de Troy Redfern. Los precios el día del concierto serán de 22 euros y 18 euros, respectivamente. Las localidades se pueden adquirir en la taquilla y pagina web del Centro Niemeyer, en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) y en Citpa (Oviedo).