La viceconsejera de Derechos Ciudadanos carga contra Milei y critica a los empresarios que "aplauden sus insultos"

Homenaje en Langreo a los asturianos deportados a los campos de concentración nazis. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha mostrado su preocupación por el aumento de los discursos que buscan "la deshumanización del adversario, es decir, la aniquilación", y, en alusión al presidente de Argentina, Javier Milei, ha criticado a quienes vienen "a insultar a nuestras instituciones y al presidente del Gobierno español de la mano de empresarios poderosos que aplauden esos discursos".

En este sentido, ha considerado "inaplazable exigir a esos partidos políticos que pretenden usar las instituciones" que reconozcan los hechos históricos para avalar su perfil democrático". La viceconsejera ha realizado estas manifestaciones durante su participación hoy en Langreo en el acto de homenaje a los asturianos deportados a los campos de concentración nazis, celebrado con motivo de la instalación de cuatro piedras de la memoria ('stolpersteine') en recuerdo de Alfredo Rotella Morán, Luis Paulino Martínez Orviz, Benjamín Álvarez Carcedo y Honorino Suárez Sotres.

González ha reivindicado la importancia de "combatir la oleada fascista que vuelve a recorrer nuestros pueblos" y ha exigido a las fuerzas democráticas "la condena del franquismo frente a quienes buscan atacar nuestro sistema democrático". Asimismo, ha subrayado que los actos para la reparación de la verdad y la justicia "resultan imprescindibles si se aspira a evitar los errores del pasado". "La lucha continúa hasta el último minuto", ha asegurado.