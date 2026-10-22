Vigilantes de Seguridad critica la "incertidumbre" que existe en Sograndio

Archivo - Centro de Menores de Sograndio - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa Asturias) ha mostrado este jueves su preocupación por la situación que atraviesa el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, dependiente de la Administración del Principado de Asturias.

Desde Avispa hablan de "indertidumbre" y reclaman explicaciones claras y transparentes a la Consejería competente en materia de Justicia.

Según la asociación, la recientemente nombrada directora del centro, estaría pensando en presentar su renuncia ante la Viceconsejería de Justicia, al no considerar viable el desempeño de sus responsabilidades mientras la actual compañía de seguridad esté al frente del servicio de vigilancia y seguridad.

"Esta posibilidad, que deberá ser confirmada oficialmente, evidenciaría la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar decisiones que garanticen el adecuado funcionamiento del centro", ha señalado.

Avispa añade que en la jornada de este jueves habrían finalizado sus servicios en las instalaciones del centro los auxiliares que venían prestando apoyo para cubrir las carencias de personal de vigilancia.

"La Administración tiene la obligación de dar explicaciones, garantizar la legalidad y actuar con responsabilidad. La seguridad de un centro de menores exige profesionalidad, planificación y decisiones coherentes, no improvisación ni opacidad", insisten desde Avispa.