Vivienda destina casi 15,8 millones a mejorar la accesibilidad de 181 edificios en los que residen más de 2.500 familias

El consejero de Ordenación del territorio, Ovidio Zapico, en fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda impulsa una nueva convocatoria de ayudas por importe de 15.778.466 euros que permitirá mejorar la accesibilidad de 181 edificios del parque inmobiliario asturiano en los que residen más de 2.500 familias. El consejero, Ovidio Zapico, ha anunciado este viernes en el estand de su departamento en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) que la resolución para la tramitación de esta línea ya está firmada y se publicará la próxima semana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Las ayudas están destinadas fundamentalmente a la instalación de ascensores en edificios residenciales privados, según ha informado el Principado en nota de prensa. "Son 2.500 viviendas en Asturias que, gracias a estos 15,8 millones, van a tener ascensores, con todo lo que eso supone", ha valorado Zapico.

El titular de Vivienda ha destacado especialmente el impacto de estas actuaciones para las personas mayores y quienes tienen dificultades de movilidad. "Desgraciadamente, a veces hay dramas y hay personas que están presas en vida en sus propios domicilios. Medidas como esta favorecen que puedan tener una vida mucho mejor", ha señalado.

Según ha indicado el consejero, garantizar la accesibilidad significa también garantizar el derecho a disfrutar de la propia vivienda con autonomía. "Cuando decimos que somos gente seria, que viene a trabajar porque la vivienda y su acceso sean una realidad y un derecho que se conquista y se consigue día a día, no es mentira. Lo que decimos es verdad", ha asegurado.