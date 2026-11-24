Presentación de la gala - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Casa de Cultura acoge este jueves 26 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, la XXIII Gala del Voluntariado de Avilés, en la que se hará entrega de los premios 'Reconocimiento Municipal a la Labor Voluntaria de Avilés', que en la edición de este año están especialmente dedicados a las 'Actuaciones de voluntariado que promuevan la igualdad de oportunidades, la convivencia y el respeto a la diversidad'.

Delfina Rodríguez Sánchez, de Cruz Roja; el grupo 'Voluntariado Violeta' de la Asociación de Mujeres LaTrébede, y el proyecto 'Redgener', de ACCEM será los distinguidos en un encuentro que está abierto al asociacionismo y a todo el público en general.

Previamente, este martes 24, han sido recibidos en el Ayuntamiento de Avilés por la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, quienes les han agradecido su labor. Con la Gala del Voluntariado se conmemora en Avilés el Día Internacional del Voluntariado que, a propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el año 1986, se celebra en todo el mundo el día 5 de diciembre.

La convocatoria de premios y posterior gala es una de las actuaciones previstas en el Plan estratégico del Voluntariado de Avilés destinado a potenciar y fortalecer el voluntariado en la ciudad.

En la Gala se rinde un homenaje a todo el voluntariado avilesino, ofreciendo un merecido reconocimiento público e institucional a personas voluntarias y entidades que hayan destacado por sus acciones de voluntariado en el marco de proyectos concretos.

Los galardones, consistentes en una cerámica alusiva al voluntariado elaborada artesanalmente por la ceramista avilesina Charo Cimas y un diploma acreditativo del premio, serán entregados a los y las premiadas, por el concejal de Participación Ciudadana Pelayo García. En la Gala participará como en años anteriores, alumnado del Conservatorio 'Julián Orbón' que colaboran de forma desinteresada. Toda la ciudadanía está invitada a esta celebración del voluntariado.

La entrada es libre y gratuita. Desde el año 2021, para dar una mayor transparencia y objetividad al proceso de selección de las personas voluntarias, entidades y proyectos de voluntariado premiados, se cuenta con unas bases reguladoras de cada convocatoria anual que incorpora un baremo de puntuaciones.

La selección de entre todas las candidaturas (que pueden ser presentadas por cualquier persona en nombre propio o en representación de una entidad) es realizada, tras la aplicación del baremo, por un grupo de personas expertas en el tema: los y las representantes de las entidades que conforman la Mesa Local del Voluntariado.

Los resultados son refrendados a posteriori por los portavoces de los Grupos Políticos con representación municipal. Los premios que se entregarán en el transcurso de la Gala de este año, cuentan con tres modalidades: Persona voluntaria. Entidad de voluntariado o grupo de voluntariado. Proyecto de voluntariado.