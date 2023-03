El voto de calidad de la alcaldesa permite recurrir la nulidad de la Ordenanza de Movilidad

La Corporación aprueba explorar vías de mejora del servicio de comedor escolar



GIJÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón presentará recurso de casación frente a las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por las que, a petición de PP y Foro, se anula la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Concejo de Gijón.

Así se hará tras quedarse PSOE e IU --socios del Gobierno local-- solos en el apoyo a la presentación del recurso y tener que hacer uso del voto de calidad de la alcaldesa gijonesa, Ana González, en el Pleno celebrado este miércoles. El resto de grupos, excepto Podemos-Equo Xixón que se abstuvo, ha votado en contra.

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento gijonés, Aurelio Martín, ha advertido de que no recurrir traería más consecuencias, ya que se volvería a la Ordenanza de 2002, que no recoge actualizaciones normativas, como la de Cambio Climático, ni nuevos modos de movilidad, como los patinetes.

Al margen de ello, ha defendido que es una "buena" ordenanza, la cual incorpora 119 enmiendas de los grupos de la oposición, así como la práctica totalidad de las presentadas por ciudadanos.

El concejal se ha mostrado incluso seguro de que van a ganar los recursos, como se ganó en el caso de las sentencias que anulaban los proyectos de renaturalización del río Piles.

En el caso de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha justificado el voto en contra a que creen que no sentido gastar el dinero de los gijoneses, cuando igual es momento de "repensar" la ordenanza.

El concejal 'forista' Pelayo Barcia, por su lado, ha atribuido a la negativa del Gobierno local a mantener los derechos de los vehículos ya existentes el que hayan tenido que acudir a la Justicia.

Además, ha recalcado que no daría tiempo al nuevo Gobierno a actuar si se está a la espera de resolución del recurso, por lo que ha tildado de "total irresponsabilidad" el presentar este.

Desde Podemos-Equo Xixón, su portavoz, Laura Tuero, ha dicho no tener duda sobre esta ordenanza y ha dicho confiar en las decisiones que adoptan los técnicos municipales.

Sí que ha mostrado su preocupación por la judicialización de la política en los últimos tiempos, no solo por parte de la extrema derecha, sino también de la derecha.

Además, ha asegurado que le choca que cuando se va a ciudades como Pontevedra o Vitoria se habla de ejemplos de repensar las ciudades y luego en Gijón hay grupos que actúan de forma contraria. Tuero ha remarcado que no sabe si lo que mueve a esos grupos es "el bloqueo por el bloqueo".

Respecto al PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja ha pedido cuantificar el coste del recurso y ha lamentado que el Gobierno municipal haya desaprovechado la oportunidad de corregir los "perjuicios" de esta ordenanza.

FUNDACIÓN METAL

Por otro lado, se ha aprobado, por unanimidad, una iniciativa del PP para reaprovechar las instalaciones de la Fundación Metal Ángela para la formación de profesionales de este sector.

La portavoz 'popular, Ángela Pumariega, ha indicado que si bien el Ayuntamiento no tiene competencia formativa, sí puede instar al Principado para que este inmueble no quede "en el olvido". Por ello, ve "imprescindible" no desaprovechar oportunidades aunque cambie el modelo de la FP. Ha visto importante, además, el diálogo con las empresas del sector.

Por parte del Gobierno local, la edil de Hacienda, Marina Pineda, ha aludido a que en estos momentos está en desarrollo el reglamento de la FP que se tiene que implantar como muy tarde en el curso 2024 - 2025, y que cree que realmente aborda las necesidades de la misma y de las empresas.

Por este motivo cree que es un momento "muy oportuno" para pensar en un centro especializado en el metal y que este esté en Gijón. Ha incidido, unido a ello, que las instalaciones de la Fundación Metal, en disolución, son "inmejorables", como también sus profesionales que impartían esta formación.

Pineda ha reconocido que es "lamentable" que se haya cerrado Fundación Metal. Dicho esto, ha recalcado que pese a la petición reiterada de profesionales cualificados, esta tuvo que cerrarse, en gran parte según ella, porque la patronal del metal --Femetal--, "la abandonó", por considerar que no era un instrumento adecuado. Es por ello, que ha opinado que habría que pedir más responsabilidad a estas empresas del metal.

Al tiempo, ha apuntado que son instalaciones propiedad del Ayuntamiento y la previsión, que correspondería ya al siguiente Gobierno local, era ubicar allí las escuelas taller, pero están dispuestos a la cesión al Principado, de ahí que apoyen la propuesta del PP.

Por parte de Ciudadanos, Pérez Carcedo ha incidido en que sería "muy costoso" para el Ayuntamiento hacerse cargo, además de no tener competencias, a lo que ha apuntado que otra cosa sería que cuando se recupere esta instalación se ceda a un tercero o que sea el Principado el que lo gestione.

Como modelo, ha puesto de ejemplo de "éxito" la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), gestionada solo por patronal y sindicatos, aunque en el caso del metal Femetal abandonó la Fundación. Ha opinado, asimismo, que casi sería mejor esperar a que pasen las elecciones, si bien Ciudadanos está a favor con el objetivo a perseguir con esta propuesta.

En su caso, el edil de Foro Pelayo Barcia ha señalado que en tres meses de mandato poco se va a poder hacer e incluso ha advertido de que habría que ver si ex trabajadores de Fundación Metal pudieran tener algún derecho si vuelve a hacerse un proyecto de formación del metal en el mismo edificio. Ha visto preciso, eso sí, el que el proyecto formativo vaya de la mano del sector.

El resto de grupos también se han mostrado a favor de la iniciativa 'popular', pero sí teniendo en cuenta que no se convierta "en un saco sin fondo" para el Ayuntamiento.

COMEDORES ESCOLARES

También en el Pleno se ha aprobado una proposición de Podemos-Equo Xixón, con la sola abstención de Vox, para explorar mejoras en el servicio de comedor escolar, ante las quejas de una buena parte de Ampas y la Federación de Padres y Madres Miguel Virgós.

Antes de debatir la iniciativa, ha intervenido una portavoz por parte de estas Ampas, Margarita Trasancos, del Ampa del colegio público Laviada, quien ha asegurado que sus hijos salen "con hambre" y que hay "quejas reiteradas" sobre que los menús no se ajustan a los gustos de los niños y que los platos son "poco apetecibles".

Ha criticado, también, que la comida se hace con antelación y no tiene calidad suficiente, a su juicio, además de lamentar la falta compromiso con la comida de proximidad.

La portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, ha señalado que unos 3.000 niños usan los comedores escolares. Ha replicado a la concejala de Educación, Natalia González, que no se trata de que los niños puedan comer mejor pizzas o croquetas, si no que lo que se reclama son alimentos de temporada y de proximidad.

A Vox, además, le ha respondido que "claro" que hay un impacto ambiental, ya que la comida llega en camiones desde Valladolid, y ha reclamado un cambio de modelo que no ignore las quejas.

González, por su lado, ha contrapuesto esas quejas a la valoración del servicio hecho por otras Ampas, como así se pone de manifiesto, según ella, en la Comisión de Seguimiento del contrato.

Ha recalcado, también, que se pueda avanzar en la mejora del servicio sin tener que ser a costa de crear alarma sobre el contrato vigente. Sobre las quejas recibidas, ha afirmado que la empresa atiende todas ellas y también se puede ir a probar el menú. Incluso ha asegurado que la representante de la FAPA Miguel Virgós fue a probar la comida y dijo que estaba "perfectamente bien".

Foro, que en su día elaboró los pliegos de este contrato, ha atribuido las quejas de algunos menores a que "no todos en su casa comen verduras". Además, ha sostenido que las raciones son "suficientes".