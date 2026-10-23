El voto en contra de la oposición frena, en Comisión, el proyecto de Ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones de Gijón

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero ha destacado este viernes que el Gobierno local no ha conseguido el respaldo necesario para sacar adelante, en Comisión, su proyecto de Ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones.

Ha incidido, al tiempo, en que esto ha sido posible por la ausencia en Comisión del concejal no adscrito, Oliver Suárez, según una nota de prensa del PSOE de Gijón, en la que se ha tildado este proyecto de Ordenanza de "burla".

"Habíamos decidido no participar en este circo que ha preparado el señor Pelayo Barcia, con una Ordenanza de ZBE que a todas luces incumple la Ley de Cambio Climático y el Decreto que regula su creación, y nos hemos mantenido en esa posición hasta el final", ha señalado Vaquero, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

A su juicio, este proyecto de Ordenanza es una "farsa" ya que, según el edil, no recoge objetivos concretos para la mejora de la calidad del aire ni para la mitigación del Cambio Climático, no tiene un carácter continuo y permanente en el tiempo, y la superficie sobre la que se plantea no es significativa desde el punto de vista medioambiental ni en relación al tamaño de la ciudad.

Además, ha remarcado que no establece restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos ni contempla sanciones.

"Se crea una apariencia de legalidad, pero en realidad lo que se persigue es evitar la aplicación de la propia ley, lo que tantas veces hemos definido como un fraude de ley, en este caso, de libro", ha considerado. "La Ordenanza es una caricatura, una burla de un Gobierno insumiso que se niega a cumplir la ley", ha insistido.