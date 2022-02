Vox cree que el grado de Deportes debería impartirse en Gijón, Energías Renovables en Mieres y Minas quedarse en Oviedo

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, se ha referido este viernes a los planes de reordenación de la Universidad de Oviedo. Blanco ha apostado por aplicar "sentido común" en la localización de grados en los distintos campus asturianos.

Desde Vox son partidarios de que el nuevo grado de Deportes se imparta en Gijón para el Grado de Deportes, y que se localice en Mieres el nuevo Grado de Energías Renovables.

"Parece razonable no retirar grados que vienen impartiéndose durante muchos años en un campus para que acaben de languidecer en otro, en relación a la Escuela de Minas de Oviedo, buscando reforzarlo con estudios complementarios, de más reciente implantación, y menor ocupación en el campus de Mieres, lo que podría elevar la ocupación de Minas en Oviedo hasta el 80%", ha añadido.

"Consideramos que esa puede ser la mejor distribución, sin ánimo de alimentar polémicas y a expensas del plan definitivo de la Universidad", manifestó Ignacio Blanco.

Según ha explicado el dirigente de Vox, son planteamientos que el Comité Ejecutivo Provincial (CEP), el máximo órgano provincial del partido, ya concluyó en su reunión en una reunión a la que asistieron representantes de Vox en los municipios afectados por la reordenación universitaria.

Blanco ha dicho que no comparte el "choque localista" sobre la Universidad ni el "egoísta choque autonomista que tanto daño nos ha hecho". "Pretender como propio lo que es de todos los asturianos, la Universidad, es similar a pretender como propia Cataluña cuando es de todos los españoles", ha apostillado.

Desde Vox también se ha referido a la "bajísima ocupación" del campus de Mieres. "Los errores cometidos en el pasado no deben ser la base sobre la que decidir hoy, sino gestionar adecuadamente lo que hoy tiene la Universidad para el futuro de nuestros jóvenes, no para las ciudades", ha comentado.

Blanco animó al Rector de la Universidad a forzar mayor vinculación público-privada para la creación de más formación relacionada con el Campus de Mieres y especializarlo en las nuevas tecnologías sobre energías, incluyendo la eficiencia energética.

"Nos gustaría que el Rector nos expusiera personalmente su plan estratégico una vez sea definitivo para poder comprender sus decisiones, alguna de las cuales no compartimos, y confirmar que se piensa en una Universidad de futuro, y no sólo en rellenar aularios, pues la educación del futuro no pasa por la presencialidad que conocimos los que estudiamos en la Universidad de Oviedo. Debemos pensar menos en metros cuadrados de aulas y más en metros lineales de cable, o en más metros de laboratorios", ha comentado.