Vox cree que el proyecto para los terrenos de baterías de Cok está "enfangado" por la investigación a Álvaro Álvarez

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Asturias en el Congreso, José María Figaredo, ha señalado este martes que el proceso de adecuación del terreno de las antiguas baterías de Cok "ya está enfangado desde su inicio debido al proceso judicial abierto al socialista Álvaro Álvarez".

"Estaremos muy vigilantes al desarrollo del proceso de reindustrialización de baterías y no vamos a permitir que se pare por cuitas internas del PSOE o presunta corrupción", ha apuntado con motivo de su visita a la zona junto a la diputada autonómica Sara Álvarez Rouco, y de los concejales del Ayuntamiento avilesino, Arancha Martínez Riola y Gerardo González.

Para el parlamentario de Vox, "los suelos de baterías constituyen uno de los emplazamientos de suelo industrial más atractivos de la región de cara a grandes inversores no solo por su extensión si no por su ubicación privilegiada". "Desgraciadamente, el proceso de adecuación de este terreno ya está enfangado desde su inicio debido al proceso judicial abierto al socialista Álvaro Álvarez por supuestas conversaciones irregulares con las empresas finalistas en el proceso de adjudicación de contratos de demolición y descontaminación. Estaremos muy vigilantes al desarrollo del proceso de reindustrialización de baterías y no vamos a permitir que se pare por cuitas internas del PSOE o presunta corrupción", ha añadido.

Asimismo, considera que la barrera ferroviaria de Avilés "constituye una rémora para el desarrollo industrial, urbanístico y cultural".

"Los avilesinos llevan décadas esperando por el prometido soterramiento de las vías del tren que se ha ido posponiendo a través de los diferentes gobiernos y Avilés no puede esperar más. En los últimos presupuestos se ha dado luz verde para comenzar los estudios de soterramiento, no sabemos qué más estudios harían falta lo que hace falta es un compromiso fuerte y el inicio de la ejecución de la obra, y que el Gobierno de España deje de marear la perdiz con falsas promesas", ha finalizado José María Figaredo.