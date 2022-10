Vox denuncia en el juzgado pintadas amenazantes en su sede en Oviedo

Ignacio Blanco afirma que "son la manifestación más evidente de odio hacia el que opina diferente"

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede del Grupo Parlamentario de Vox Asturias, en Oviedo, situada en la calle Palacio Valdés, ha aparecido este lunes con pintadas, no solo en la puerta de acceso, -donde además han retirado diferentes carteles colocados en la propia puerta-, sino también en el buzón, el portal y el rellano que da acceso a la sede. El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Oviedo.

En las pintadas aparecen mensajes como: 'VOX for a D'Asturies' y 'For a D'Asturies P.A.D', e imágenes de dianas. La Policía Nacional se personó en la sede para recoger pruebas para iniciar la investigación.

Blanco ha señalado que estos hechos son una evidencia "de que el fascismo hoy en España se llama antifascismo". El portavoz ha explicado que "estos ataques, el tercero en la sede, son la manifestación más evidente de odio hacia el que opina diferente, de la cultura de la cancelación de quienes discrepamos, da igual que seamos hombres o mujeres".

Asimismo, ha señalado que declaraciones, sin ir más lejos, como las del pasado pleno del presidente del Principado, Adrián Barbón, acusando al portavoz de Vox de 'antihumanista' y 'anticristiano', en su turno de preguntas al Presidente "fomentan este tipo de actos violentos".

Por último, el portavoz ha señalado que "desde vox condenamos y hemos condenado cualquier acto violento contra cualquier persona, partido, u organización, así como respetamos las opiniones diversas que nunca deberían ser objeto de represión, pues la libertad de expresión se basa precisamente en la defensa del mensaje discrepante, pero hay personas que no toleran ideas diferentes y en lugar de contraponerlas con argumentos, utilizan la violencia. La palabra no es violencia, atacar una sede sí lo es. Si así quieren estos fascistas acallarnos, no hacen más que reforzar nuestras convicciones".