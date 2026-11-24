Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una batería de preguntas al equipo de gobierno para exigir explicaciones sobre las emisiones de polvo denunciadas por los vecinos de Anieves, después de conocerse que una de las afectadas ha tenido que acudir al Defensor del Pueblo ante la falta de una solución.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, cree "inaceptable que los vecinos tengan que peregrinar de una administración a otra para conseguir algo tan elemental como que se investigue qué está ocurriendo en su localidad".

"Es necesario que las administraciones hagan su trabajo, investiguen el origen de estas emisiones y, si se confirma alguna irregularidad, exijan las responsabilidades correspondientes", ha explicado la portavoz.

Por este motivo, Vox ha solicitado al equipo de gobierno que aclare si el Ayuntamiento de Oviedo tenía conocimiento de denuncias, cuántas reclamaciones se han recibido durante los últimos cinco años, qué inspecciones se han realizado y si se ha solicitado la intervención de los servicios ambientales del Principado de Asturias.