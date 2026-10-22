Vox Oviedo acusa a Canteli de "seguir incorporando planteamientos de la ideología de género" a sus políticas

Sonsoles Peralta - VOX OVIEDO

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado que el Gobierno de Alfredo Canteli "continúa incorporando los planteamientos de la ideología de género a las políticas municipales", tal y como aseguran recoge el Informe Ejecutivo de Impacto de Género del Presupuesto del Área Social para 2027.

El documento utiliza expresamente la denominada regla de las '3R', que incluye entre sus objetivos la "ruptura de roles y estereotipos de género", y atribuye un impacto alto a la totalidad de las actuaciones de Servicios Sociales e Igualdad y Cooperación al Desarrollo.

Para la portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, este planteamiento evidencia hasta qué punto el Partido Popular ha asumido el marco político de la izquierda.

"Canteli podrá decir que gobierna desde la moderación, pero sus documentos presupuestarios hablan por él. El PP ha comprado el discurso de la izquierda hasta el punto de incorporar la transformación de los roles sociales como un criterio para valorar sus políticas. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse un Ayuntamiento a cambiar la forma de vivir de las familias?", ha indicado la concejala.

Sonsoles Peralta ha considerado que el envejecimiento de la población, el aumento de los hogares unipersonales, la soledad no deseada, las dificultades de conciliación y la necesidad de fomentar la natalidad, son los problemas que deberían ocupar al Gobierno municipal.

En este sentido ha incidido en que hay "familias que necesitan apoyo para tener hijos, padres que hacen auténticos malabarismos para conciliar, personas que cuidan de familiares dependientes y mayores que viven solos" y frente a estas realidades, el PP "sigue empeñado en evaluar sus políticas con los conceptos ideológicos de la izquierda".

Ha recordado que su formación, Vox, defiende un modelo basado en el apoyo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la libertad de los padres para organizar el cuidado y la educación de sus hijos, el fomento de la natalidad, la conciliación real y el fortalecimiento de los servicios de atención a las personas mayores y dependientes y ha indicado que solicitarán información detallada sobre el coste de las campañas y actividades de sensibilización, los criterios utilizados para evaluar su impacto y la evolución de las partidas destinadas a conciliación, natalidad, dependencia y atención domiciliaria.

Ha insistido Peralta en que los servicios sociales deben responder a criterios objetivos de necesidad, vulnerabilidad y eficacia, garantizando la igualdad de trato y evitando que los objetivos ideológicos condicionen la intervención municipal.

"El Ayuntamiento no está para reeducar a los ovetenses ni para decirles cómo deben organizar sus vidas. Está para servirles. Y esa es la diferencia entre el modelo que defendemos y el que el PP de Canteli ha decidido asumir", ha manifestado la concejala de Vox.