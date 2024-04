Vox pide alternativas para eliminar graffitis en cierres de fachadas no contemplados en servicio de limpieza

OVIEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este viernes al Ayuntamiento que haga un estudio de posibles alternativas, así como un estudio del coste económico que supone la eliminación de graffitis en los elementos de carpinterías y cierres de fachadas, y el resto del mobiliario urbano, que no están contemplados en el servicio de limpieza de FCC.

En la petición también solicita al Ayuntamiento que lleve a cabo un estudio económico en el que se contemple la posibilidad de dotar de ayudas económicas a aquellos particulares que limpien los graffitis en los elementos de su propiedad.

Peralta advierte de que en Oviedo "se siguen produciendo actos vandálicos contra la propiedad, dentro de los cuales se podrían enmarcar las pintadas o graffitis en las fachadas de edificios de titularidad pública y privada, además de a mobiliario urbano, que degrada la imagen de edificios, calles y, en definitiva, de nuestra ciudad".

El Ayuntamiento de Oviedo dispone de un servicio de limpieza de pintadas o grafitis de las fachadas, que desde 2022 cuenta con un equipo pionero en España y en el caso de Casco Histórico, "si bien es cierto que este servicio de limpieza de graffitis en fachadas se presta de manera eficiente, el problema se agrava notablemente al no eliminarse en la totalidad del paramento vertical de fachadas", refleja Sonsoles Peralta, que alude a que "portales, portones, cierres, persianas y escaparates de comercios, ventanas y parte del mobiliario urbano están repletos de pintadas y graffitis que permanecen en el tiempo sin que se actúe de manera eficaz sobre ellos, afectando negativamente a la estética del Casco Histórico ya que deteriora globalmente todo el entorno".

La concejal de Vox Oviedo expone que "el servicio de limpieza de graffitis, a cargo de la empresa FCC, no contempla la eliminación de este tipo pintadas" y aunque "entendemos la dificultad que se puede plantear a la hora de dar solución a la eliminación total de graffitis", esta "no puede servir de excusa para que desde el Ayuntamiento de Oviedo no se lleven a cabo las actuaciones necesarias con el fin de evitar la permanente y notoria degradación de la estética del Casco Histórico de Oviedo".

En definitiva, "se trata de implementar desde el Ayuntamiento estrategias efectivas para la prevención y mantenimiento de las áreas urbanas, ampliando lo actualmente existente y proporcionando una sensación de seguridad y bienestar para los residentes y visitantes del Casco Histórico de Oviedo" por lo que Vox considera que "es indispensable valorar todas las alternativas posibles para poner fin a los graffitis, bien sea a través de la contratación de empresas especializadas, a través de la utilización de los servicios municipales existentes o incluso estudiando la posibilidad de que sean los propietarios los que acometan estos tratamientos, buscando fórmulas a través de colaboraciones o ayudas para la limpieza de graffitis en superficies no contempladas por el servicio de FCC", concluye Sonsoles Peralta.