Vox pide revisar la seguridad vial en los entornos escolares tras el atropello de una menor en Pumarín

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, solicitará al equipo de gobierno una revisión de las condiciones de seguridad vial en los entornos escolares del municipio tras conocer el atropello de una menor este lunes en un paso de peatones situado en la confluencia de la avenida de Pumarín con la calle Pando, cerca del colegio La Inmaculada.

La información que ha recibido apunta a que la menor resultó herida y el vehículo implicado habría abandonado el lugar, circunstancias que, ha precisado, deberán confirmar las autoridades competentes.

Peralta ha reclamado que el suceso sirva para revisar las medidas de protección existentes en las inmediaciones de los centros educativos. "No podemos esperar a que se produzca un atropello para preguntarnos si un paso de peatones es seguro, si la velocidad permitida es adecuada o si faltan elementos de protección. La prevención tiene que estar por delante de las lamentaciones", ha manifestado.

El grupo llevará a la próxima comisión municipal un ruego para revisar los pasos de peatones, la señalización, la visibilidad y los elementos de protección de los entornos escolares. Entre las actuaciones que plantea figuran la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora donde resulte necesario y la instalación o reposición de vallas de protección peatonal.

En el caso de Pumarín, la edil de Vox considera necesario revisar el límite de velocidad que, según la formación, está fijado en 50 kilómetros por hora en las inmediaciones del colegio La Inmaculada. También propone estudiar la reposición de una valla que, de acuerdo con los vecinos, existía anteriormente junto al paso de peatones donde se produjo el atropello.

Peralta ha recordado que su grupo solicitó en mayo de 2025 un informe sobre los accidentes de tráfico registrados en Oviedo entre 2019 y 2024, con su localización, las circunstancias en las que se produjeron y las medidas preventivas adoptadas. La petición se formuló con motivo de la instalación de nuevos radares, para conocer los criterios técnicos y de siniestralidad que justificaban su ubicación.

"Hace casi año y medio pedimos conocer dónde se producen los accidentes y qué medidas se están adoptando para evitarlos. Porque la seguridad vial no consiste únicamente en colocar radares y sancionar conductores. Consiste, sobre todo, en detectar los riesgos y proteger a los vecinos", ha señalado.

Vox reclamará información sobre el estado de aquel informe y las actuaciones preventivas adoptadas a partir de los datos de accidentalidad.

"Canteli no puede presumir de una ciudad segura mientras haya entornos escolares cuya protección necesita ser revisada. Queremos menos afán recaudatorio y más prevención. La seguridad de los niños debe estar por encima de cualquier otra consideración", ha concluido Peralta.