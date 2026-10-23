Vox presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Moriyón

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntaniento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos municipales de 2027, al considerar que las últimas cuentas del mandato de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, confirman el "fracaso" de la gestión de Foro Asturias y Partido Popular y dejan sin respuesta los principales problemas de la ciudad.

Según una nota de prensa de VOX, estos presupuestos representan la culminación de "cuatro años grises" de un Gobierno que, a juicio de su portavoz, Sara Álvarez Rouco, "ha incumplido buena parte de los compromisos adquiridos al inicio del mandato".

Para ella, pese a contar con la mayor dotación económica de la historia municipal, el Ejecutivo local vuelve a dejar "en segundo plano" cuestiones esenciales como la seguridad ciudadana, la limpieza urbana, la fiscalidad y el mantenimiento de los barrios.

Al tiempo, ha reprochado a Moriyón que siga apostando por grandes proyectos como Tabacalera y Naval Azul, que se han convertido en "la tapadera con la que la regidora intenta disimular las carencias de Gijón que no sabe o renuncia a resolver". Por otro lado, ha criticado el carácter ideológico de varias partidas presupuestarias, destinadas, por ejemplo, a promoción cultural, mientras el Ayuntamiento mantiene una presión fiscal que continúa por encima de los niveles de 2023.

"Vox no se cierra a los acuerdos, pero no dará un cheque en blanco", ha dejado claro Rouco, quien ha recordado el pacto con el Gobierno local para dar luz verde a los presupuestos de Emvisa y Emulsa a cambio de una serie de condicionantes, como la auditoría de las sociedades municipales o la 'prioridad vecinal' en la concesión de viviendas de emergencia.

Ha reiterado, asimismo, que los presupuestos municipales para 2027 "siguen sin ofrecer respuestas suficientes a problemas como las dificultades de acceso a la vivienda, la pobreza, los conflictos de movilidad y circulación, la falta de aparcamientos, la escasez de efectivos de la Policía Local o el deterioro de numerosos barrios".

También ha afeado al Gobierno municipal que haya optado por el "autobombo y los anuncios grandilocuentes en lugar de elaborar unos presupuestos centrados en las necesidades reales de los vecinos y unas cuentas más prácticas que prioricen los servicios municipales, el mantenimiento de la ciudad y una reducción de la carga fiscal".