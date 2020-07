Vox presenta queja formal contra el presidente de la Junta por no ofrecer "alternativa" a una intervención en asturiano

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha presentado una queja formal contra el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Lindez, por lo que consideran "graves incumplimientos de sus funciones" al no proponer "alternativa" para hacer comprensible a los dos diputados de esta formación la intervención en asturiano de un diputado de Podemos.

"En el último pleno, Marcos Líndez no garantizó el derecho a la igualdad de los diputados, ni cumplió con su obligación de garantizar la buena marcha de los trabajos de la Cámara", dicen desde Vox en nota de prensa, añadiendo que "la presidencia no propuso alternativa para hacer comprensible a los diputados de Vox la intervención del parlamentario de Podemos que defendió la Proposición no de Ley íntegramente en fala".

Asimismo, señalan que "la modificación del Reglamento de la JGPA favorece el interés de las personas que opten por usar el bable, pero deja fuera el interés, que es también derecho, de aquellas que legítimamente no elijan esa opción, en gran medida por no conocerlo ni entenderlo".

A juicio de los diputados de Vox Ignacio Blanco y Sara Álvarez Rouco, el presidente de la Junta se atribuyó "la facultad de discernir previamente si la intervención era comprensible por terceros, cargándose de subjetividad y excusando su obligación de garantizar la buena marcha de los trabajos de la Cámara y la dirección imparcial del debate, vetando, con ello, el derecho amparado constitucionalmente de dos diputados del parlamento asturiano".