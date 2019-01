Wenceslao López "no se rinde" para que Oviedo "esté presente" en el Área Central "aunque no sea formalmente"

Publicado 31/01/2019 18:21:43 CET

OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha asegurado este jueves que "no se rinde" para que el municipio "esté presente" en el proyecto del Área Central Metropolitana de Asturias "aunque no sea formalmente", después de que el pleno del Ayuntamiento rechazase la adhesión de la capital con los 17 votos que suman PP y Somos.

En rueda de prensa, el alcalde ha incidido en que esa decisión democrática del Consistorio es "respetable" pero es "mala" tanto para Oviedo como para Asturias. Así, cree que PP y Somos (la marca local de Podemos) han demostrado una actitud de "municipalismo independentista" que, cree, está motivada por "intereses electoralistas".

"Huele a electoralismo que apesta", ha apuntillado, añadiendo que "el 26 de mayo pueden cambiar de criterio". Con esa previsión temporal, confía en que tras las elecciones Oviedo pueda estar formalmente en el proyecto.

Mientras tanto, López se compromete a estar "en perfecta comunicación" con otros alcaldes y con el Principado. "Creo que los demás municipios lo agradecerán y será útil. Nadie me impide que, como alcalde, pueda opinar sobre los estatutos y que se escuche la opinión de Oviedo. Así, para que cuando sea posible, Oviedo se podrá incorporar al proceso y no quedará descolgada de este proyecto de gobernanza", ha explicado.

En ese sentido, ha aprovechado para arremeter contra quienes afirman que sin Oviedo no habrá Área Central. "Gabino de Lorenzo decía que sin Oviedo no habría Consorcio de Transporte (CTA) y lo hubo. Se traslada, además, la idea de que lo que decidan los demás ayuntamientos no sirve para nada", ha criticado, considerando que ese argumento está "fuera de lugar" y es muy desafortunado respecto a Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo.

Además, el alcalde de Oviedo ha remarcado que entre las asociaciones empresariales y sindicales no existe "la mínima discrepancia" sobre la importancia del proyecto y la necesidad de crear un órgano para coordinarse y tomar decisiones que afectan a los municipios. Asimismo, ha defendido una concepción de área central "flexible" que considere tanto la perspectiva territorial como sectorial, permitiendo la participación puntual en actuaciones concretas de otros municipios que no se encuentran en la zona central, con representación a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

Con todo, Wenceslao López ha insistido en que la implantación del Área Central Metropolitana puede suponer un incremento del 10 % del PIB y es la fórmula idónea para optar a financiación europea. Así, sostiene que será "el proyecto más importante de este siglo, con menor coste y mayor beneficio, para Asturias".