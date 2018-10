La XDLA celebra 30 años de Conciertu pola Oficialidá que muestran "que esta reivindicación no es algo pasajero"

Publicado 03/10/2018 13:59:54 CET

El líder de Dixebra, Xune Elipe, ha explicado que las 30 ediciones del Conciertu pola Oficialidá, que organiza la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) este sábado en Gijón, muestran que la reivindicación lingüística en Asturias "no es algo pasajero".

Elipe, vocalista de Dixebra --una de las formaciones que no ha faltado a casi ninguna edición de este concierto--, ha presentado junto al portavoz de la XLDA, Carlos Pulgar, la cita musical, una de las más antiguas del calendario musical asturiano.

La 30 edición será este sábado a partir de las 18.30 en el gijonés Parque Inglés y habrá ocho horas de música en directo con dos escenarios donde actuarán Ún de Grao, Corquiéu, N'Arba, Dixebra, L-R, Tejedor, Skama la Rede y La Tarrancha.

En ese sentido, Elipe ha dicho que el cartel de este año representa "veteranía y renovación" y "el compromiso y la fidelidad" de los músicos con la lengua. Además, ha afirmado que los políticos no pueden esperar a que la reivindicación de la oficialidad "pase", porque "este concierto es ejemplo de que esto no es una moda o algo pasajero". "Llegamos para quedarnos y hasta que no se solucione este problema seguiremos", ha defendido Elipe.

Por otro lado, Pulgar ha explicado que el Conciertu lleva haciéndose ininterrumpidamente desde 1988, algo que ha calificado como positivo "por toda la gente, músicos y público que ha pasado por él", pero también como negativo "porque son 30 años de reivindicar un derecho pendiente desde la Transición".

"Esperamos que sea, en lo más breve posible, un Conciertu de la Oficialidá, que sea para celebrar y no para reclamar", ha dicho Pulgar, que ha explicado que esta cita musical supone un "punto de encuentro" para varias generaciones de asturianos.

EL "MILAGRO" DE LA MÚSICA EN ASTURIANO

Preguntado por la situación de la música hecha en asturiano, Xune Elipe ha indicado que esta escena sonora tiene los mismos problemas que el resto de la industria musical "pero con el añadido de cantar en una lengua que no existe oficialmente". Así, ha indicado que la falta de este marco legal hace que la música en asturiano esté fuera de las ayudas, concursos y promociones que existen a nivel estatal.

Además, ha sumado a esto que a nivel autonómico no se nota la labor del Gobierno asturiano, "sobre todo cuando tienen medios públicos que podrían apoyar mucho a la creación". "Este es el gran déficit", ha indicado Elipe, para criticar la "dejadez" institucional y de los medios públicos.

Con todo, ha afirmado que esto no pasa a nivel de creatividad, por lo que ha calificado a la situación de la música asturiana como un "milagro" que depende de la "testeronería de la gente".