XsP rebaja de un 14 a menos de un dos por ciento los fraudes en ayudas al alquiler

Publicado 06/02/2019 13:39:49 CET

Podemos Xixón presenta este jueves un documental sobre el problema de acceso a la vivienda

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón Estefanía Puente ha rechazado que sea tan alto el porcentaje de fraudes detectado en las ayudas al alquiler, un 14 por ciento, y lo ha rebajado a menos de un dos por ciento (1,8) por considerar que hay casos que no deberían computarse.

Puente, en rueda de prensa en el Consistorio para presentar un nuevo documental de 'El Ventilador' centrado en el problema de la vivienda, ha apostado por tratar de demostrar si realmente hubo mala fe, al tiempo que se ha mostrado a favor de retirar ayudas a quien realmente ha cometido fraude.

En ese porcentaje que XsP no computa estarían personas o familias que tengan una deuda con Hacienda, ya que en su día no se miraba ese dato y ahora sí. Según la edil, se trata de un cambio reciente, de hace unos meses. Y luego hay personas que han presentado recurso, y por tanto no los cuenta, ni tampoco a quienes no comunican que empadronen a una persona por olvido o desconocimiento. Ha recalcado, sobre esto último, que tener una visita de una persona no es que viva ahí, y a veces pasa que se tiene en cuenta y retiran la ayuda.

La concejala, unido a ello, ha enfatizado que esas personas que no actúan de mala fe tienen una prioridad que es sobrevivir. Precisamente esta problemática se aborda en el documental titulado 'Viviendo bajo un puente' que se presentará dentro de una nueva edición de 'El ventilador' -editado por Podemos Xixón--.

El documental se proyectará este jueves, a las 19.00 horas, en el centro municipal Pumarín - Gijón Sur, y tras él habrá un debate para ver vías de solución. La grabación contó con entidades sociales que trabajan con esta problemática en el día a día.

En concreto, participarán en el debate la diputada regional de Podemos Rosa Espiño; el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias (PAH), Miguel Ángel García; Andrea Vega e Irma Benito, responsables del proyecto 'Eslabón', de la entidad Mar de Niebla; y Marcos Madrigal, de 'Identidad para ellos y ellas'. Puente ha incidido en que el acceso a la vivienda es un problema "importante y grave" que va en aumento.