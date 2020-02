La Xunta reclama al Estado que rectifique de forma inmediata sobre el estatuto, que está "condenando al cierre" a Alcoa

Publicado 21/02/2020 12:05:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha reclamado al Gobierno central que rectifique "de forma inmediata" la propuesta de estatuto para la industria electrointensiva y atienda las alegaciones presentadas por Galicia, Asturias y Cantabria, puesto que de lo contrario estaría "condenando al cierre" a Alcoa y a Alu Ibérica a la "imposibilidad" de reactivar la producción de aluminio primario.

"Estamos en una situación de emergencia", ha advertido Conde en un acto en Ourense, donde ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene la responsabilidad de dar una respuesta política" para dar "una solución y un precio competitivo" que reclaman "todas las comunidades autónomas, las empresas y los trabajadores" y que permita "poner en igualdad de condiciones" al sector gallego y español respecto al resto de los países europeos.

Conde ha coincidido en avanzar en el objetivo de la "descarbonización" y trabajar en una transición energética, pero siempre desde la "consolidación del tejido industrial" del territorio. "Pero no parece razonable que España renuncie a la producción de aluminio primario cuando otros países están estableciendo medidas para garantizar esa producción y esos empleos", ha insistido.

En este sentido, ha defendido la "visión compartida" y plasmada en las alegaciones presentadas de forma conjunta por estas tres comunidades autónomas. Estas propuestas "se están implantando en estos momentos" en países como Francia, mientras el Ejecutivo central sigue "trabajando a contracorriente y diciendo un no a la industria electrointensiva en España".

"No se trata de tener un estatuto, sino de medidas que den una respuesta para garantizar la viabilidad y el empleo", ha insistido Conde.

MEDIDAS DE IMPULSO

Entre estas propuestas, ha destacado la "caracterización" de empresas hiperelectrointensivas para tratar "de forma diferenciada" a aquellas compañías en función de la intensidad de consumo energético que necesitan, como es el caso de las productoras de aluminio primario. Otras apuntan a medidas fiscales a través de compensación del impuesto de generación eléctrica, bonificación del sistemas de peajes, acciones vinculadas al CO2 o al régimen de las renovables.

"Estamos trasladando medidas que se están aplicando en otros países, homologadas a nivel de la Unión Europea, y no hay ninguna razón en estos momentos para no dar esta respuesta", ha señalado.

El titular de Industria ha advertido que estas empresa necesitan "certidumbre y un conocimiento claro" de la situación para este año 2020, puesto que en estos momentos "saben que no podrían continuar con la actividad". "Y por lo tanto, no tenemos tiempo. El Gobierno tiene que reaccionar de forma inmediata", ha reiterado, para recordar que el Ejecutivo presidido por PSOE y Unidas Podemos "sabe que obtendría el acuerdo parlamentario para adoptar todas las medidas que necesita Alcoa". "No puede poner excusas, ni con al propia UE ni con el Congreso de los Diputados".

ACTO EN OURENSE

Conde ha realizado estas declaraciones en San Cibrao das Viñas (Ourense), con motivo de la reunión de la mesa Ourense Industrial. Allí ha valorado este acto para "trabajar conjuntamente" con todas las administraciones para así "consolidar" todo el tejido industrial de Ourense y convertirlo en "motor" del sector en la provincia.

Así, ha destacado el peso industrial en este territorio, con más de 600 empresas y más de 12.500 empleos vinculados a la automoción, la aeronáutica, la agroalimentaria o a inversiones en el ámbito tecnológico.

En este sentido, ha apostado que "seguir avanzando" con un compromiso claro hacia la agilización administrativa, e impulsando palancas importantes vinculadas a la innovación, digitalización y formación, además de apostando por el talento "para poder captar nuevas inversiones".