Zapico celebra el acuerdo de la izquierda sobre la Ley de Vivienda y rechaza retirarla

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, celebra el acuerdo de la izquierda sobre la Ley de Vivienda del Principado y rechaza retirar el proyecto de ley, como reclama el PP, para negociar los presupuestos regionales de 2027.

Zapico ha celebrado el acuerdo político que cuenta con una mayoría suficiente en la Junta General para aprobar la Ley de Vivienda autonómica, tras implicarse personalmente en unas negociaciones cuyo resultado ha calificado de motivo de felicitación y agradecimiento a los grupos parlamentarios de la izquierda.

El titular de Vivienda ha expresado su tranquilidad y satisfacción con el consenso alcanzado, al tiempo que ha denunciado que existen "intereses empresariales" que pretenden "retrasar la ley a toda costa" y que han encontrado en el Partido Popular "la vía para lograr ese objetivo".

El consejero ha destacado que la izquierda entiende la vivienda como un derecho, mientras que el Partido Popular y Vox la consideran "un bien de mercado con el que se puede especular, anteponiendo los intereses de rentistas, especuladores y fondos buitre a los intereses y derechos de las personas".