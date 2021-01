Zapico (IU) cree que el Gobierno debe comparecer en el Parlamento y dar explicaciones sobre las vacunas

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU ha advertido este jueves de que quiere toda la información sobre las 3.000 dosis cuyos destinatarios finales parecen, a día de hoy, desconocidos y que el Gobierno de Asturias presente una estrategia de "reservas" en el caso de que se produzcan excedentes en los procesos de inmunización.

Con este fin, la formación presentará una batería de preguntas para que se aporte transparencia "absoluta" en el proceso de vacunación, según ha anunciado este jueves el diputado y coordinador general, Ovidio Zapico, quien además ha pedido al Gobierno que comparezca en sede parlamentaria.

"Entendiendo también que se haya podido distorsionar, aunque haya sido levemente, los criterio establecidos por el Ministerio en su estrategia de vacunación, desde el Grupo Parlamentario de IU hemos registrado una serie de preguntas al Gobierno de Asturias para que se aporte transparencia, transparencia absoluta, que entendemos que debe de haber en este proceso de vacunación, que no puede haber sombras, que no puede haber espacio para ninguna duda en una materia que es muy sensible, que es también muy importante para nuestro futuro", ha dicho.

El parlamentario ha asegurado que debe explicarse y aclararse cualquier duda despejando las prioridades dentro de cada grupo. "El Gobierno debería de pensar ya en definir un método de reservas ante posibles vacunas fallidas", ha añadido Zapico.

En cuanto a la comparecencia, ha señalado el coordinador general de IU, "se debe de definir ya el formato y la fecha, sin dilación, porque de lo contrario, si es desde la oposición los que nos vemos obligados a forzar su comparecencia, el Gobierno va ir perdiendo credibilidad y ésta mermará a medida de que vayan pasando los días".