Revilla: "No podemos consentir que Sniace se cierre y punto"

Publicado 14/02/2020 14:57:20 CET

Cree que el Gobierno de España le ha "dado la puntilla" con el recorte en cogeneración y podrían plantearse otros casos en la región

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha subrayado hoy que "no podemos consentir que Sniace se cierre y punto", sino que hay que buscar "algún tipo de solución, porque tiene que haberla", y ha subrayado que el Gobierno regional hará "todo lo indecible" para que así sea porque liquidar esta industria sería "rematar" la cuenca del Besaya.

Y para ello, ha reclamado el "apoyo" del Gobierno de España, que considera "en parte, el causante de esta puntilla" que ha llevado al cierre de la fábrica por el recorte a la retribución por cogeneración.

"El Gobierno de España es el que ahora, con esta decisión última, le ha dado la puntilla a una empresa que ya venía tocada, en respiración asistida desde hace mucho tiempo. Pero esta última medida de bajar el precio de la cogeneración les ha llevado a la liquidación", ha asegurado el presidente, que ha advertido que Sniace "no es el único caso que se puede plantear en esta región" por la decisión del Gobierno central.

Así se ha expresado Revilla a preguntas de la prensa sobre la decisión de Sniace de solicitar la liquidación y cesar la actividad en la fábrica de Torrelavega, que ha calificado de "noticia terrible" aunque "no tan sorprendente como puede parecer".

En este sentido, ha recordado que los problemas de Sniace han sido constantes y cíclicos, empezando por una deuda "brutal" de 70 millones de euros que es "una mochila insoportable para una empresa", a lo que ha sumado que la factoría "no se ha ido modernizando". Además, no ha entrado en beneficios "prácticamente nunca".

Sin embargo, Revilla no culpa a los últimos inversores, que han puesto "muchísimo dinero. Sabino (García Vallina) creo que tiene 55 millones, tirados. No era un especulador", ha defendido.

Para Revilla, el anuncio de liquidación se debe a la bajada del precio de la producción de la factoría, con el "remate, la puntilla", de que "parte importante" de los ingresos de Sniace provenía de la cogeneración de energía, que era "un colchón" para la factoría, con lo que el anuncio del recorte "ha llevado a la empresa a tomar esa decisión terrible".

A pesar de todo, el presidente ha llamado a "mirar con un poco de optimismo" la situación siempre que el liquidador no fraccione la unidad productiva, cuestión en la que ha hecho hincapié. En su opinión, liberada de "esa carga insoportable" de 70 millones, "puede haber, y vamos a intentarlo por todos los medios, algún tipo de empresa que se pueda hacer cargo de este lugar emblemático de Torrelavega".

Y eso será con el apoyo del Gobierno de España como "causante en parte" de la decisión de Sniace. "Está muy bien el cambio climático y apostar por renovables, pero hay que hacerlo en un periodo de tiempo razonable para que las empresas se puedan ir acomodando", ha considerando, apuntado que otras sociedades de Cantabria podrían verse afectadas por el recorte.

"Está Sniace y tenemos un consumo energético terrible en una serie de empresas, que no son competitivas en la medida que el kilovatio está aquí al doble de precio que en la UE", ha advertido.

Revilla ha enfatizado que no se puede consentir que Snice se cierre y no haya alternativa "porque no son solo los 500 trabajadores directos sino que habrá otros mil indirectos, y para la cuenca del Besaya, para Torrelavega, sería rematarla".

Al respecto, se ha remitido a la reunión que se celebrará el próximo lunes con presencia del Gobierno de Cantabria, el comité de empresa de Sniace y el Ayuntamiento de Torrelavega para analizar "alguna posibilidad de futuro", y "en contacto permanente con el Gobierno de España". "Vamos a intentar por todos los medios que haya una solución", ha reiterado.

En este punto, ha recordado que la mayoría de los acreedores de Sniace "son de Cantabria", entre ellos el Banco Santander y el propio Gobierno regional, "que tiene ahí 9 millones" y que hará "lo indecible" para que empresa no se fraccione "porque puede haber interés en que esto se reflote una vez liberada esa carga de deuda que es insostenible".

"Vamos a ver si entre todos ponemos en marcha algún tipo de solución porque tiene que haberla, porque no podemos consentir que se cierre y punto. No, hay un espacio de 700.000 metros cuadrados en el epicentro de Cantabria, al lado de una vía, una autovía y un río y eso hay que ponerlo en valor", ha sentenciado.

El presidente ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras inaugurar la red de banda ancha de Ruerrero, en Valderredible.