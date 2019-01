El 112 C-LM ha registrado 33 incendios desde el inicio del encendido de las calefacciones

Actualizado 12/01/2019 15:49:44 CET

TOLEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado día 1 de noviembre, cuando comenzó el encendido de calefacciones a consecuencia del frío, y hasta esta semana el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castila-La Mancha ha gestionado la intervención de los bomberos y servicios sanitarios en un total de 33 incendios en las cinco provincias de la región.

En dichos incendios resultaron afectadas un total de 52 personas, la mayor parte de ellas por inhalación de humo. Entre estos 52 afectados se contabiliza también el fallecimiento de un hombre de 57 años, que murió en el incendio que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre, en una vivienda de la localidad toledana de Ocaña, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este siniestro, además de la persona que falleció y en cuyo domicilio se produjo el incendio, hubo que evacuar a todo el bloque de viviendas, mientras los bomberos realizaban los trabajos de extinción, regresando seguidamente todos los evacuados a sus respectivos domicilios sin que se viera nadie más afectado por este suceso.

La mayor parte de los incendios declarados durante este espacio temporal, entre el 1 de noviembre y el 11 de enero, se produjeron en viviendas particulares, un total de 27, habiendo ocurrido los seis restantes en locales comerciales, dos de ellos en bares.

De los incendios que tuvieron lugar en locales comerciales, el más aparatoso sucedió el pasado día 3 de enero en Talavera de la Reina (Toledo), donde las llamas declaradas en un almacén de una sucursal bancaria obligó al desalojo de más de 40 vecinos de las viviendas del edificio, entre ellos varios niños, a las 02.20 horas. Finalmente, el fuego pudo ser sofocado sin que se produjeran afectados.

TOLEDO, DONDE MÁS SINIESTROS SE HAN PRODUCIDO

Por provincias, Toledo fue la zona donde se produjeron un mayor número de siniestros de este tipo con un total de 10, en los que se contabilizaron 16 personas afectadas, entre ellas el hombre fallecido en el incendio de Ocaña. Tras Toledo, la provincia de Ciudad Real sumó un total de nueve siniestros, con seis personas afectadas.

Por su parte, Guadalajara contabilizó un total de seis incendios en estos poco más de dos meses, aunque registró el mayor número de afectados, un total de 23, debido sobre todo a un siniestro en el que hubo 12 personas intoxicadas por inhalación de humo. Tras la provincia alcarreña, tanto en Cuenca como en Albacete se registraron cuatro incendios, respectivamente, ocasionando dos afectados en Albacete y cinco en la provincia de Cuenca.

Por lo que respecta a los incendios en viviendas, una gran parte de ellos fueron provocados por braseros o estufas, así como por cazuelas y sartenes dejadas al fuego sin vigilancia. También fueron ocasionados algunos por cortocircuitos de aparatos como mantas eléctricas, braseros o radiadores eléctricos.

Además, cabe señalar que la mayor parte de las personas que resultan afectadas en estos siniestros lo son por inhalación de humo, habiéndose registrado tan solo un par de casos en que se produjeron heridos por quemaduras.

Desde el Servicio de Emergencias 112 se recuerda que para evitar este tipo de incidentes es conveniente no dejar cazuelas o sartenes al fuego sin vigilancia; mantener limpias las campanas extractoras de la cocina; alejar fuentes de calor como radiadores, braseros o estufas de cortinas, faldas de mesas, sofás y sillones; no fumar en la cama y no sobrecargar enchufes, entre otros consejos a tener en cuenta.