Unos 160 recreadores darán vida este fin de semana la III edición de 'Alcaraz Renacentista'

Presentación de la III edición de 'Alcaraz Renacentista'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete reafirma su compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la provincia a través de su colaboración con la III edición de 'Alcaraz Renacentista', una iniciativa que convertirá esta localidad en un escenario vivo del siglo XVI durante este fin de semana, 17 y 18 de octubre.

El vicepresidente de la institución provincial, Fran Valera, ha presentado el evento junto al alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero; a la teniente de alcalde y diputada provincial de Agenda 2030, Yolanda Ballesteros; y a la secretaria de la Asociación Alcaraz Renacentista, María Luisa García, acompañados por recreadores de esta entidad, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Bajo el lema 'Isabel de Portugal, V Centenario Señora de Alcaraz', las jornadas girarán en torno a la toma de posesión del Señorío de Alcaraz por parte de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, cuando se conmemora el 500 aniversario de este relevante episodio de la historia local, acercando a la población el contexto político y social de la época a través de las diferentes actividades programadas.

Durante su intervención, el vicepresidente ha puesto en valor este tipo de proyectos, subrayando que el patrimonio histórico de la provincia constituye una herramienta para construir futuro, y ha señalado que Alcaraz es un ejemplo de cómo una localidad puede transformar su historia, su cultura y su identidad en recursos capaces de dinamizar el territorio y proyectarlo más allá de sus fronteras.

En este sentido, Valera ha felicitado a la Asociación Alcaraz Renacentista por la labor que desarrollan y por la evolución de unas jornadas que, en esta tercera edición, vuelven a abrirse a la comarca con unos 160 recreadores y recreadoras procedentes, en buena parte, de este territorio, aunque también llegarán de otros puntos de España (Valencia, Murcia o País Vasco), así como de Portugal.

Del mismo modo, ha reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento y su trabajo para impulsar Alcaraz desde una apuesta decidida por el patrimonio alcaraceño, al tiempo que ha agradecido el compromiso de los vecinos y vecinas, cuya colaboración resulta fundamental para convertir esta iniciativa en un proyecto colectivo que trasciende el ámbito local.

VALERA SUBRAYA LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE ALCARAZ

Valera también ha incidido en la importancia de respaldar proyectos que parten de los recursos propios de cada localidad y los convierten en oportunidades de desarrollo. En el caso de Alcaraz, ha señalado que "existe un caldo de cultivo que permite que eventos como éste sean un éxito", aludiendo a su extraordinaria riqueza patrimonial, representada por enclaves como la Plaza Mayor o las torres de la Trinidad y del Tardón, así como por figuras históricas de la talla de Andrés de Vandelvira, Oliva Sabuco, el Bachiller Miguel Sabuco y Pedro Simón Abril.

"Desde hace tiempo Alcaraz es una referencia por su historia; es un enclave muy importante, especialmente, en lo relativo al Renacimiento por su patrimonio histórico y cultural", ha explicado, poniendo de manifiesto cómo la promoción de los elementos singulares de cada territorio puede abrir nuevas vías en el ámbito socioeconómico y turístico, y ha recordado que esta localidad ha sido "pionera" en el impulso de las recreaciones como escaparate para dar a conocer el territorio.

El vicepresidente provincial ha concluido animando a los vecinos y vecinas de la provincia a visitar Alcaraz durante el fin de semana y disfrutar de una experiencia que permitirá acercarse a la historia de una forma participativa y atractiva "con un ambicioso programa".

ALCARAZ PRESUME DE SU PATRIMONIO

Por su parte, el alcalde de Alcaraz ha comenzado su intervención con palabras de agradecimiento para la Diputación de Albacete por su apoyo continuado, al tiempo que ha reconocido el trabajo y esfuerzo de la Asociación Alcaraz Renacentista "durante todo el año".

En esta línea, Valero ha subrayado la importancia de un evento como este para su localidad, apuntando que es un proyecto que permite "volver a esa maravillosa época, que fue el Renacimiento para Alcaraz" y poner en valor su patrimonio, presumiendo de esa riqueza patrimonial al afirmar que el escenario y el decorado "no será necesario ponerlos, porque están aquí y son los mismos que teníamos hace 500 años".

La secretaria de la Asociación Alcaraz Renacentista ha sido la encargada de explicar los detalles de las jornadas, apuntando que "es una oportunidad única" para acercarse a la toma de posesión de la localidad por parte de Isabel de Portugal, de la mano del trabajo de la asociación y de la implicación de los recreadores y recreadoras, y conocer "cómo se realizó el traspaso de poder entre el antiguo señor y la nueva señora".

Para ello, el programa contempla, en la mañana del sábado, un desfile inaugural y la representación de este acontecimiento histórico, junto con las llamadas 'alegrías', actividades que recrearán las celebraciones populares asociadas a este acontecimiento en la época. Propuestas a las que sucederá una ofrenda de claveles a la emperatriz, con una curiosidad que ha señalado María Luisa García, asegurando que "si la boda de Isabel y Carlos no se hubiera producido, el clavel no sería un símbolo tan importante para nuestra cultura".

ACTIVIDADES DE LA ÉPOCA

La programación incluirá música renacentista en directo en la Iglesia de la Santísima Trinidad bailes, juegos populares, una comida popular, catas de vino y aceite, una recreación taurina con un toro de cartón-piedra

También se representarán las 'Coplas del Ciego', basadas en un texto histórico conservado en la Biblioteca Nacional sobre un suceso ocurrido en Alcaraz, y los 'Milagros de Cortes', "con la peculiaridad de que el milagro no sólo fue recogido por las autoridades eclesiásticas, sino que se realizó un concejo para redactar un acta capitular para recogerlo, y eso es lo que se representará", al que sucederá el encendido de la luminaria.

Junto a esto, también se han programado un alarde en el que se pasará revista a soldados y armas, "un espectáculo muy vistoso e interesante", o una obra de teatro en la que se representarán las diferencias entre las distintas familias de hidalgos. A lo que se unen las actividades vinculadas a los oficios y costumbres de la época que se sucederán durante el fin de semana.

"Todo esto sumado al escenario renacentista de nuestra preciosa Plaza Mayor, al vestuario de los recreadores y recreadoras y a la decoración, se convierte en un espectáculo inmersivo, que parece que te has colado en el Renacimiento", ha afirmado María Luisa García, asegurando que el objetivo que persiguen desde la asociación es que "las historias que contamos queden como memoria colectiva, para que se cuiden y no se olviden, porque sólo lo que se conoce, se cuida y se valora como se merece".