Unas 9.000 personas se congregarán en el Rallysprint de Guadamur este sábado con 40 vehículos y pilotos de toda España

TOLEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entre 8.000 y 9.000 personas se congregarán este sábado 22 de abril en el Rallysprint de Guadamur-Tesoro de Guarrazar en esta localidad toledana, con la participación de 40 vehículos en una prueba que constará de dos tramos cronometrados --60 kilómetros en total-- con un recorrido que partirá de Guadamur, pero que no se desvelará de manera concreta hasta dos días antes de la competición.

Los detalles los han desgranado en rueda de prensa este martes la alcaldesa del municipio, Sagrario Gutiérrez, representantes de las federaciones de automovilismo de Castilla-La Mancha y Madrid, así como los de la Escudería Centro.

Participarán turismos, vehículos de tracción 4x4, dos camiones y vehículos Side by Side en dos tramos cronometrados de 30 kilómetros cada uno "a triple pasada", en un radio de unos 22 kilómetros desde la localidad, y también a lo largo de Polán y Casasbuenas. El motivo de no desvelar el recorrido concreto reside en que los participantes "no vengan a entrenar y a pisar el terreno" antes de la prueba.

De la organización participarán unas 132 personas, y en cuanto a equipos participantes se calcula entre 180 y 300 personas. Todas las casas rurales de la zona están llenas, y, según los cálculos de los organizadores, se espera congregar entre 4.000 y 16.000 personas.

Llegarán participantes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Galicia, Asturias, Aragón y Cantabria, entre los que se encuentra el actual líder del campeonato madrileño Daniel Marbán, el campeón de España de camiones Enrique Vila o Samuel Vera, con un "coche de carreras bastante rápido".

"Son menos nombres pero muchas promesas, gente muy joven el volante que es la apuesta de futuro", han señalado los organizadores.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Además, han puesto el acento en que el objetivo es llegar a una prueba de campeonato de España en la zona y para ello cuenta con un plazo de presentar una preinspección antes de 2027. Hasta la fecha este campeonato necesita consolidarse, "un par de años más" para ampliar el recorrido y llegar al menos a los 90 kilómetros cronometrados, requisito para esta prueba de campeonato de España.

Respecto a este requisito de kilómetros, el campeonato ha cumplido dos tercios de este objetivo y es necesario además ampliar el recorrido hasta la ciudad de Toledo.

Para el evento, se ha respetado el hábitat de los animales de la zona y en algunas partes se ha prohibido el acceso al público, además de instar a la población a ubicarse en "zonas seguras" y a contribuir a la limpieza durante la prueba.