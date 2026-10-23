Abierto hasta el 12 de noviembre el plazo para optar a 131 parcelas en el polígono SEPES de Campo de Criptana

Parcela en Campo de Criptana. - AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

CIUDAD REAL 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ya se ha abierto en Campo de Criptana un nuevo proceso de licitación para la adquisición de suelo industrial de SEPES, concretamente en la actuación 'Pozo Hondo Ampliación'. En esta fase se ofertan un total de 131 parcelas, y el plazo para la presentación de solicitudes finalizará el próximo 12 de noviembre.

Según informa el Consistorio, la nueva oferta de suelo se adapta a diferentes necesidades empresariales al distribuirse en 39 parcelas individuales y cinco lotes de parcelas agrupadas.

Las opciones individuales cuentan con superficies que van desde los 675 hasta los 2.276,58 metros cuadrados, con precios que oscilan entre los 28.000 y los 103.000 euros. Por su parte, los grandes lotes abarcan extensiones de entre 10.504,42 y 28.960,87 metros cuadrados, comercializándose por valores de entre 417.000 y 1.168.000 euros.

Uno de los principales atractivos de esta zona industrial es su ubicación estratégica y su red de comunicaciones. La actuación se sitúa en el límite del casco urbano de Campo de Criptana, cuenta con fachada a la carretera N-420 y conexión directa con la Autovía de los Viñedos (CM-42). Además, garantiza un fácil acceso a vías de alta capacidad como las autovías AP-36, A-4 y A-43, facilitando la logística y el transporte de mercancías.

Desde el Ayuntamiento destacan que durante el último año, el polígono ha registrado la venta de casi 50.000 metros cuadrados, un volumen que comprende tanto parcelas individuales como conjuntos de manzanas completas. Parte de estas ventas ya se han traducido en proyectos que actualmente se encuentran en fase de obras.

Toda la información, los pliegos y los detalles para concurrir a este proceso de licitación antes del 12 de noviembre están centralizados en el Centro de Empresas de Campo de Criptana.