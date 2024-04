Abraham Mateo, Fonsi Nieto, Melody, Chimo Bayo, Rasel o Modestia Aparte, estarán en las Ferias de San Isidro de Talavera

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha avanzado los conciertos de las próximas Ferias de San Isidro en las que actuarán, entre otros, Abraham Mateo, Fonsi Nieto, Melody, Chimo Bayo, Rasel o Modestia Aparte.

La edil ha destacado que las ferias arrancarán el 14 de mayo, cuando tras el encendido y el pregón, actuará en la Plaza de la Comarca Abraham Mateo, un artista polifacético, conocido por canciones como 'Maníaca' o por el éxito con Chanel 'Clavaito', o 'Se acabó el amor' en colaboración con Jennifer López y Yandel.

En la Plaza de la juventud, actuará el Dj Fonsi Nieto y Alba Dreid, el expiloto de motociclismo español, pondrá a bailar a los más jóvenes. Guerrero ha destacado que es un Dj que ha pinchado con grandes figuras como David Guetta o Fat Boy Slim, y en 2012 sacó su primer hit, 'I'll be there', creado junto a Javi Reina y el cantante Xuso Jones, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El 15 de mayo, San Isidro, tendrá lugar un Festival por Sevillanas en la Plaza de la Comarca, con las actuaciones de Manguera, Las Carlotas, Lubrican y Cristina Martínez. Mientras, en la Plaza de la Juventud actuará Decai, que mezclan pop, hip-hop/rap y tropipop con éxitos como 'Yo te haría una casita'.

El jueves 16 de mayo, Melody se subirá al escenario de la Plaza de la Comarca, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional y donde interpretará temas recientes como 'Bandido', además de otros de los inicios se carrera.

En la Plaza de la Juventud actuarán Moncho Chavea y Original Elías, uno de los dúos más exitosos de la música urbana, donde a buen seguro harán sonar su famoso 'Rakatá', que es disco de oro y uno de los temas más escuchados de TikTok en todo el mundo.

El viernes, 17 de mayo, Guerrero ha explicado que en la Plaza de la Comarca tendrá el festival 'Molan los 90', con canciones "míticas" de aquellos años, con Alice dj, Whigfield, Chimo Bayo, Sensity World, New Limit, Kris Orue, Abel The Kid, Dj Neil y Xavi in Session, presentado por Mar Montoro.

En la Plaza de la Juventud actuará Rasel, cuyo mayor éxito comercial fue su hit 'Me pones tierno' "y desde entonces no ha parado de seguir creciendo en el panorama musical español"

El sábado 18 mayo actuará Modestia Aparte en la Plaza de la Comarca, con canciones de pop y pop rock "que nos trasladarán a finales de los 80 y los 90", y en la Plaza de la Juventud le tocará el turno a 'Fiesta la loka on tour', con djs, animadores, performance, vocalista de música urbana, violinistas, zancudos, bailarines y animación, además de efectos especiales "y muchas sorpresas".

Las ferias de cerrarán el domingo con artistas locales, con León Martínez en la Plaza de la Comarca y con el grupo La locura del zurdo en la Plaza de la Juventud, "porque hay que seguir apostando por los músicos talaveranos".

Aún por confirmar la hora exacta de los primeros conciertos, el de Abraham Mateo comenzará alrededor de las 23.00 horas tras el pregón, y el de la Plaza de la Juventud a las 00.00 horas.

El resto de días los conciertos de la Plaza de la Comarca comenzarán a las 22.00 horas y en la Juventud a las 23.00 horas. El último día de feria, el concierto de la Plaza de la Comarca se adelantará a las 21.30 y el de la Juventud a las 22.30.

CAMBIOS

"Nuestras ferias son unas de las mejores de la región", ha dicho Guerrero, que ha indicado que el equipo de Gobierno pretende seguir mejorándolas. En ese sentido ha avanzado que ha habido una reunión con caseteros y hosteleros para adelantarles los cambios "que poco a poco se pretenden introducir, pero eso requiere mucho tiempo, y probablemente esos cambios se incluyan en septiembre".

"Queremos una feria en la que haya una parte para familias y otra parte para juventud y para el ocio nocturno, para volver a las ferias de antiguamente", y sean unas ferias en las que puedan ir familias con sus hijos sin pasar grandes aglomeraciones; "la idea que barajamos es que la avenida del paseo de Pablo Tello se dedique a la restauración y se cree una nueva zona junto con la juventud dedicada más a otro tipo de ocio nocturno", no obstante serán unos cambios que se intentarán introducir en septiembre, en este San Isidro se mantiene lo que hay hasta ahora.